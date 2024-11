Il presidente di Monnalisa al Margaritone: "Siete il nostro futuro, non vi arrendete"

AREZZO

"Credete nelle vostre capacità e nei vostri sogni". All’istituto comprensivo Margaritone è salito in cattedra Piero Iacomoni, presidente di Monnalisa Spa. Gli studenti del Margaritone hanno avuto un prof d’eccezione.

Tra le varie iniziative per l’orientamento della scuola, il 19 novembre le classi 3E e 3A, insieme alla docente di lingua inglese Ducci Cristiana, hanno incontrato, nella hall della scuola secondaria di primo grado, il presidente di Monnalisa Spa, una importante azienda aretina che progetta, produce e distribuisce childrenwear 0-16 anni di fascia alta in oltre 50 paesi del mondo. L’evento, che si è svolto esclusivamente in lingua inglese, sia da parte di Iacomoni che dei ragazzi, ha permesso agli alunni di conoscere l’esperienza personale e lavorativa dell’imprenditore e ha dato spazio alle curiosità che hanno manifestato con interessanti domande. Il presidente Iacomoni si è messo a loro completa disposizione raccontando la sua storia, dalle sue prime esperienze personali fino al successo attuale di Monnalisa.

Importante il messaggio che ha voluto lasciare agli studenti: "Credete nelle vostre capacità e nei vostri sogni, senza arrendersi di fronte alle difficoltà. Voi costituite il futuro del nostro mondo".

Ga.P.