Il presidente di Cna Costantini: "Busatti un’eccellenza del territorio"

"Apprezzo il modo nel quale, pur operando oramai da tempo su scala internazionale, un’azienda come la vostra riesce a mantenere salde le radici piantate sul territorio. Un arricchimento in termini sia economici che sociali garantito dall’importante e dinamico tessuto imprenditoriale presente in Valtiberina su più settori dell’artigianato. D’altronde, il binomio prodotto-territorio è fondamentale per l’artigianato". Parole che Dario Costantini, presidente nazionale di Cna, ha pronunciato in occasione della recente visita a una fra le aziende in assoluto più prestigiose della provincia di Arezzo: la Busatti di Anghiari, dove è stato ricevuto dall’amministratore delegato Livio Sassolini, che è anche il presidente comprensoriale dell’associazione di categoria. La Busatti srl, in vita dal lontano 1842, è una eccellenza italiana nel mondo, nonché l’azienda "ammiraglia" dell’artigianato della Valtiberina, che lavora solo fibre naturali come lino, cotone, lana e, da qualche anno, alga (una fibra completamente eco-compatibile perché coltivata senza dispendio di acqua dolce). I macchinari nella sede storica, visitabili e ancora in funzione sono databili intorno al 1920 (cardatrice della lana), mentre i telai vanno dagli anni ‘30 agli anni ‘70. La Tessitura Busatti è membro delle Imprese Centenarie Italiane, che annoverano tra i propri associati aziende come il pastificio De Cecco, Banca Sella e la Marchesi Antinori. "Il piacere di una visita qui da noi – ha detto Sassolini – e allo stesso tempo l’occasione per un confronto diretto e aperto e per quei suggerimenti che meritano di essere presi in considerazione". Fra le note di merito della Busatti, il fatto che ogni anno l’azienda rediga la relazione di impatto (documento con elencate le attività di beneficio comune realizzate) in quanto Società Benefit e che si sia attivata per l’ottenimento della certificazione B Corp. Oltre alla sede storica di Anghiari, vi è un secondo stabilimento, dove telai di ultima generazione offrono una gamma tessile all’avanguardia, ma sempre basata su fibre naturali e di alta qualità. "Abbiamo presentato al presidente Costantini la relazione di impatto 2023 – ha concluso Sassolini – in linea con la riflessione di Cna sui temi della sostenibilità ambientale e sociale e questo è stato motivo di compiacimento".