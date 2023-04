Il presidente alla prova dei sindaci Bilancio, le tappe dell’ultimo voto

La road map verso il 30 aprile è già segnata ed è fatta di tappe strategiche. A fine mese scade il termine per approvare in via definitiva il bilancio di previsione che porta con sè il documento unico di programmazione e il piano triennale dei lavori (fino al 2025). Uno strumento fondamentale che cammina insieme al Pnrr e le risorse assegnate ai progetti per il territorio. Investimenti per 24 milioni di euro, ha annunciato il presidente Alessandro Polcri durante la seduta del consiglio provinciale, con un surplusi di sette milioni e mezzo di euro di cui ha rivendicato la primogenitura. Il prossimo step ruota attorno a una data: 14 aprile. E’ il giorno in cui è programmata l’assemblea dei sindaci chiamata a pronunciarsi sullo strumento di governo del territorio, la traduzione in fatti della "Casa dei Comuni", progetto cardine del mandato del presidente. Il voto degli amministratori non è vincolante, ma è comuqnue un passaggio fondamentale. Polcri misurerà in quel consesso l’"appeal" con i colleghi: la maggioranza è espressione del centrodestra, tuttavia non c’è una posizione unanime, anche se l’orientamento prevalente è far decollare il bilancio e portare a casa i progetti per le comunità. Segue un’altra seduta del parlamentino (forse il 28) per l’approvazione in via definitiva. Chissà se ci saranno nuove sorprese.