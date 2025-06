Il premio letterario Lusini assegnato agli studenti dell’Isis Fermi

BIBBIENA

Gli studenti dell’Isis Fermi di Bibbiena hanno ricevuto il premio letterario "Sogna ragazzo sogna" da Katiuscia e Fabio Lusini genitori di Gabriele, il giovane morto folgorato mentre era a pesca. Il premio è stato promosso dai genitori in collaborazione con la scuola e Marina Martinelli, che ha raccolto in un libro i ricordi di tanti amici di Gabriele e con i proventi stanno mettendo in atto sul territorio tante occasioni di solidarietà. La commissione del premio composta da Marina Martinelli, Aberto Marioni, Miranda Cini e Marina Cipriani, ha decretato i tre vincitori: primo classificato Marco Guadagnoli, secondo classificato Leonardo Pereira Tacconi, terzo classificato Mirko Menchetti. Una menzione speciale è andata ad Alessio Raduta. I ragazzi hanno raccontato la loro vita e i loro sogni in maniera libera e senza l’utilizzo del computer, fedeli al tema "Sogna ragazzo sogna", che ripropone il titolo della canzone di Roberto Vecchioni che sprona i giovani a credere in qualcosa di più grande e a sentirsi sempre all’altezza dei propri sogni. I genitori di Gabriele Lusini hanno messo a disposizione un montepremi di 500 euro: 250 al primo premio, 150 al secondo e 100 al terzo.

"Ho aiutato i genitori di Gabriele – ha detto Marina Martinelli – a fare una cosa semplice, ma grande per tenere più vivo possibile il nome del loro figlio e insieme aiutare i giovani del territorio". Fino ad oggi sono state tantissime le iniziative organizzate dai due genitori, tra donazioni, eventi per aiutare tante persone. I ragazzi dell’Isis Fermi, grazie anche ai loro docenti, hanno partecipato in tantissimi a questo premio, ovvero circa 40 studenti. "Un evento per noi molto importante – ha detto il docente Gianni Vestrucci – che ha accompagnato molti nostri studenti a misurarsi con la scrittura rigorosamente a mano, proprio per agevolare il fluire delle emozioni. Ne sono emersi lavori bellissimi".

So.Fa.