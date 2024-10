“Il potere d’acquisto logora chi non ce l’ha”: la mobilitazione dei pensionati Cgil

Arezzo, 29 ottobre 2024 – Lo sbandierato aumento delle pensioni è solo l’ultimo atto che ha fatto scattare la mobilitazione dei pensionati Cgil che la mattina del 31 ottobre si ritroveranno al Mandela Forum di Firenze.

Secondo i primi calcoli, l’aumento dovrebbe essere di circa 3 euro al mese. Lo Spi di Arezzo sta organizzando la partecipazione e sono già stati prenotati 3 pullman. “La rabbia degli anziani è forte – commenta il segretario provinciale Giancarlo Gambineri.

Il potere d’acquisto delle pensioni, così come quello dei salari, è in costante diminuzione e non è certo compensato dai simbolici aumenti decisi dal Governo”. Tre i temi centrali della manifestazione del 31 ottobre.

Li ricorda Stefano Casini Benvenuti dello Spi Toscana: “sono quelli che la Finanziaria non ha affrontato: salari, pensioni e sanità, Il potere d’acquisto dei salari registra una caduta consistente, l’adeguamento delle pensioni è molto parziale, la spesa in sanità – se consideriamo l’inflazione - è in diminuzione”.

Lo Spi Cgil ricorda tre numeri e sono quelli relativi alle risorse effettivamente e concretamente perdute: 33 miliardi per i salari, 40 per le pensioni, 17 per la sanità. Al Mandela Forum interverranno Alessio Gramolati, segretario Spi Toscana; Sergio Cofferati, Massimo Giannini e la sindaca di Firenze Sara Funaro.

Ci sarà una video intervista di Daniela Morozzi a Pierluigi Bersani. Le conclusioni saranno di Stefano Landini, Segretario nazionale Spi Cgil.