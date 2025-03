Il Petrarca agli Olympics games

L’Istituto Comprensivo Francesco Petrarca di Montevarchi sarà l’unica scuola in Toscana a partecipare all’evento YAP (Young Athletes Program) all’interno delle Special Olympics World Winter Games, in programma a Torino da oggi al 15 marzo. Una bella soddisfazione per il plesso montevarchino, che sarà parte attiva di una iniziativa dedicata all’inclusione e alla crescita attraverso lo sport. Il Young Athletes Program è un progetto promosso da Special Olympics Italia che ha infatti l’obiettivo di avvicinare i bambini al mondo del movimento e dello sport. E’ il primo passo per entrare in un percorso di attività sportive competitive e unificate, che consentono di abbattere barriere e costruire un ambiente inclusivo per tutti i partecipanti.

Martedì prossimo, al mattino, la Petrarca prenderà parte all’evento in collegamento streaming con Torino, trasmettendo dal Palazzetto dello Sport di Montevarchi. Sarà una giornata speciale che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia, coinvolgendo 2400 bambini con e senza disabilità intellettive in 20 discipline sportive. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Simona Chimentelli(nella foto). "Accogliamo con grande piacere questa opportunità – ha detto - e vorrei ringraziare la professoressa Jessica Pierozzi, una delle referenti regionali per il progetto scuola Special Olympics, che ha curato e coordinato tutto l’evento per la nostra scuola e il Comune di Montevarchi per la collaborazione".