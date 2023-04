"Il Perugino" a Valentino Mercati Riconoscimento al fondatore di Aboca

SANSEPOLCRO

Riconoscimento di assoluto prestigio per il cavalier Valentino Mercati, fondatore e presidente del Gruppo Aboca. Sotto certi aspetti, è persino il più significativo, perché si tratta del premio alla carriera. Lo ha ricevuto giovedì scorso al teatro collegio di merito della Sapienza di Perugia, sede sila sesta edizione del premio "Il Perugino: artista ed imprenditore". La manifestazione è inserita nel contesto delle iniziative, in terra umbra, dedicate alla figura del maestro Pietro Vannucci, detto Il Perugino, in occasione dei 500 anni dalla sua morte. Il Premio è assegnato ogni anno a personalità nazionali e internazionali che richiamando la figura di Pietro Vannucci hanno manifestato particolari doti di creatività e capacità realizzatrici, dando un contributo alla esal¬tazione dei più alti valori economici e sociali del Paese.

È stata la presidente della Regione dell’Umbria, Donatella Tesei, ad aver consegnato (nella foto) il premio con le seguenti motivazioni: il merito di avere creato Aboca, società apprezzata a livello internazionale, esplorando il campo della biotecnologia vegetale, concreta testimonianza dell’armonia tra impresa e natura. Gli investimenti in tecnologia, che sostengono lo sviluppo di prodotti per la salute dell’uomo altamente innovativi, lo hanno portato a detenere trentadue famiglie di brevetti.