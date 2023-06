Il percorso espositivo i colori della Giostra inaugura il virtual tour dei luoghi del saracino

Arezzo, 8 giugno 2023 – Il percorso espositivo “I Colori della Giostra” si arricchisce di una nuova tecnologia con la quale i visitatori potranno navigare tra i luoghi del Saracino semplicemente con un click.

Un vero e proprio virtual tour messo a punto dalla ditta aretina Heta Lab, che attraverso tecnologie virtuali e innovative ha mappato in 3D le sedi dei quartieri, dei Musici, degli Sbandieratori e di Signa Arretii oltre ad alcune stanze rappresentative di Palazzo Comunale e dello stesso percorso espositivo.

I luoghi della Giostra si svelano così ai visitatori del museo in tutta la loro storia e bellezza, mettendo in luce i dettagli più significativi e le opere più importanti presenti all’interno di ognuno di essi. All’interno degli ambienti, infatti, i singoli oggetti possono essere cliccati permettendo di visualizzarne immagini e informazioni descrittive allo scopo di esplorare in maniera immersiva tutti gli ambienti della Giostra.

Ogni sede può essere visualizzata dall’interno, ma anche dall’esterno attraverso video realizzati con il drone da Atlantide Audiovisivi che contestualizzano i vari luoghi all’interno della città con riprese dall’alto che mostrano il centro storico di Arezzo in tutto il suo fascino.

A mettere a punto l’interfaccia grafica per la navigazione del virtual tour, infine, è stata infine l’azienda Atipico che ha curato l’intero progetto di trasformazione de “I Colori della Giostra” in museo immersivo.

Il progetto virtual tour è stato finanziato grazie al contributo ricevuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del bando del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica al quale l’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche del Comune di Arezzo ha partecipato con progetti di sviluppo del percorso espositivo e di valorizzazione e promozione della tradizione giostresca.