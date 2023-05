Il Pd replica a Simona Neri. “E' stata lei a non volersi ricandidare”

Arezzo, 18 maggio 2023 – Bufera politica dopo le esternazioni dell'ex sindaca di Laterina Pergine Simona Neri, che con una serie di dichiarazioni pubblicate anche sul nostro portale, ha attaccato i vertici del Pd, accusandoli di non aver voluto una sua ricandidatura. Ma per il Coordinamento territoriale del Partito Democratico di Arezzo e l'Unione Comunale Pd di Laterina le cose sono andate diversamente. "Prendiamo atto delle dichiarazioni di Simona Neri, questo però non può esimerci dal dire che la sua ricostruzione delle vicende elettorali è frutto di fantasia e risentimento, così come era frutto di fantasia la sua affermazione che le elezioni nel suo comune si sarebbero svolte nell’anno 2024 - ha sottolineato il Partito Democratico - I fatti sono andati in tutt’altro modo. Il Pd non l'ha scaricata, al contrario le ha offerto la candidatura. La ex sindaca si è presa il tempo necessario per valutare se esistevano le condizioni per potersi ricandidare, contattando possibili candidati da inserire nella lista, ascoltando i pareri di cittadini e associazioni ed alla fine, ormai a ridosso della scadenza per la presentazione delle liste, ha comunicato che non c’erano le condizioni per una sua ricandidatura. Questi sono fatti documentabili - ha aggiunto il Pd - il resto sono fantasie che mischiano vita pubblica e vita privata sulla quale mai ci siamo permessi di intervenire”.

" La scelta di non ricandidarsi appartiene a Simona Neri e non è eticamente giusto che tenti di trasferire le sue contraddizioni sul piano politico accusando, non si sa bene chi, di averla allontanata a causa del suo moderatismo. Sarebbe interessante capire cosa essa intenda per “moderatismo” in un contesto amministrativo come quello di Laterina-Pergine. Qui il moderatismo, la Schlein, le scelte di politica nazionale non c’entrano nulla - ha concluso il Pd - Se la ex sindaca Neri vuol trovare “nobili” giustificazioni per traghettarsi politicamente da un’altra parte si inventi altre argomentazioni ma non scarichi addosso al Partito Democratico colpe che sono interamente sue, perché in questa vicenda l’unica vera ‘vittima’ è proprio il Pd". Insomma, si infiamma il dibattito politico a pochi giorni dall’esito delle elezioni amministrative, che nel comune valdarnese hanno visto la vittoria di Jacopo Tassini, a capo di una lista civica di area centro destra.