Il pari a Ellera vale la finale

Il Sansepolcro pareggia 2-2 in casa dell’Ellera e si qualifica per la finale della fase regionale umbra della Coppa Italia di Eccellenza per effetto del 2-0 dell’andata disputato al Buitoni lo scorso 2 ottobre. Una partita che però non era iniziata sotto i migliori auspici con quattro pesanti assenze: quelle degli squalificati Gorini e Petricci e quelle degli infortunati Bartoccini e Vassallo, con Mariangioli sostituto fra i pali. E per tre minuti a ridosso dell’intervallo, i bianconeri hanno addirittura visto aleggiare le streghe: i padroni di casa, che avevano iniziato il match spingendo in maniera decisa, erano infatti riusciti a neutralizzare l’handicap di partenza costruendosi il doppio vantaggio nell’arco di pochissimo tempo. Al 35’, è l’ex Enrico Boldrini a sbloccare il risultato, raccogliendo un invito dalla sinistra; cinque minuti più tardi, al termine di un’azione insistita, l’Ellera trova il raddoppio con una deviazione di Mennini. Proprio nel momento più delicato – siamo al 43’ – Brizzi riceve un pallone appena dentro l’area e conferma il suo fiuto da centrocampista-bomber con un "piattone" di destro in controbalzo che si infila all’incrocio dei pali e orienta di nuovo l’ago della bilancia dalla parte del Sansepolcro. Nella ripresa il neo-entrato Barculli approfitta di un’incertezza difensiva per trafiggere Del Vecchio e mettere in cassaforte un obiettivo mai finora raggiunto.

Nella finale in gara secca del 5 gennaio, il Sansepolcro affronterà il Cannara, che ha eliminato il Terni Fc.

Claudio Roselli