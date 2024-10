Il pallone in testa per tesserati

Per numero di tesserati il calcio è sicuramente la disciplina sportiva che può contare il maggior numero di tesserati senza contare che oltre ai calciatori ci sono allenatori e arbitri che fanno parte di questo mondo. La provincia di Arezzo, nonostante da anni cerchi di tenere vivo il torneo di Terza categoria utilizzando anche prestiti da Siena e Firenze, è comunque tra le più attive nel panorama toscana, a livello dilettantistico, senza contare poi gli sportivi "adulti" che praticano calcio anche tramite enti di promozione sportiva in categorie amatoriali. In crescita i numeri del tennis, dove qui a fare la differenza oltre ai successi di Sinner che hanno appassionato giovani e non solo c’è stato l’arrivo del padel ad aver catturato l’attenzione. E poi sicuramente tra le passioni sportive c’è il podismo.

Uno sport dove bastano un paio di buone scarpette, una sana e robusta costituzione, per provare a cimentarsi nelle prime distanze per poi cercare di allungare sempre più la propria percorrenza su strade asfaltate, parchi o più semplicemente all’aria aperta nel verde, in mezzo alla natura.