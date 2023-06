Il Palio dei Rioni sbarca a Roma "Pronti a spiccare il volo" La madrina sarà Adriana Volpe

di Simona Santi Laurini

Il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino è il primo palio in assoluto ad approdare a Roma per essere presentato al Ministero della Cultura. Un notevole passo in avanti per questo evento popolare che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione. "Il cencio del Palio in questi giorni dovrebbe essere custodito nella chiesa della Madonna delle Grazie del Rivaio – ha esordito il sindaco Mario Agnelli – invece oggi eccezionalmente è qui a Roma con noi". Oltre al primo cittadino, in sala "Emeroteca" martedì mattina erano presenti i tre Presidenti dei rioni, Federico Golini Priore del Terziere di Porta Fiorentina, Michele Falomi per il Rione Cassero assieme al Capitano Mirco Baroncini e Lucia Casagni per Porta Romana. Per l’Ente Palio, la capitale ha accolto Stefano Frescucci coordinatore della commissione Palio, Gabriele Giommetti commissione sport e la consigliera comunale Beatrice Berti per la commissione comunicazione. Immancabile la Pro Loco con Gianna Burroni, a coordinare la commissione per la scelta del drappo. Ultimo ma non da meno il Magistrato del Palio Pierpaolo Mangani, che ha snocciolato tutto il dettagliatissimo programma di questa intensa settimana che condurrà a domenica 18 giugno. "Il nostro è un Palio in salute e molto sentito" ha dichiarato.

Il sindaco ha sottolineato la sua soddisfazione nel vedere questa promozione nazionale per la sua città "In questo ministero si occupano di rievocazioni storiche – ha detto Agnelli – e noi oggi questo vogliamo far conoscere". Il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ha voluto conoscere i dettagli dell’evento. "Una manifestazione in cui tutta la comunità si riconosce, un appuntamento di richiamo non solo per la città ma anche per il territorio circostante, che fa leva su un sentire culturale ricco di storie e tradizioni. Le mie congratulazioni a tutti coloro i quali si impegnano per la riuscita e la crescita di questa festa". Tutti hanno puntato sull’aspetto culturale, a partire dal Priore arancioverde Golini "Finalmente questa manifestazione riceve la visibilità che si merita. Ed è giusto così, visto che rappresentiamo la principale manifestazione castiglionese". "Questa data segna una svolta – ha aggiunto Michele Falomi alla guida dei biancoazzurri "quello che vediamo oggi è il frutto del lavoro di un esercito di circa 60 volontari. E il tutto non si esaurisce in un minuto e diciotto secondi, durata della corsa vera e propria. Siamo di fronte ad un evento che coinvolge tante realtà e che si concretizza in tre tornei sportivi nella gara musici e sbandieratori (vinta sabato sera proprio dai biancoazzurri ndr), nelle feste rionali e in tutti gli eventi di questa settimana".

In piena sintonia il Capitano biancoazzurro Mirco Baroncini, che ha ringraziato amministrazione e ente palio per aver permesso di raggiungere l’apice di un preciso percorso. "Con questa presentazione in questa prestigiosa cornice istituzionale si valorizza l’aspetto culturale del nostro evento – ha sostenuto Lucia Casagni presidente dei giallorossi di Porta Romana – io vengo dal settore del folclore e devo dire che tutti i rioni si impegnano molto sotto questo profilo, curando i minimi dettagli degli abiti che andranno a comporre il corteggio storico". A Roma è stato completato anche il cerchio delle novità con l’annuncio della madrina: in questa edizione 2023 sarà Adriana Volpe.