Il palco dell’Aurora dedicato alle donne. Primo appuntamento con Gaia Schirò

Dal 2 al 29 marzo, nei week end, il palco del Circolo Aurora di Piazza Sant’Agostino sarà dedicato alle donne. Le mimose non bastano a celebrare la loro creatività e a riconoscerle parte integrante della cultura e della società. "Date alle donne occasione adeguate ed esse possono fare tutto" diceva Oscar Wilde ed è con questo obbiettivo che Silvio Trotta, in veste di direttore artistico nella regia di cinque serate di musica tutta al femminile, apre un’occasione preziosa di protagonismo e di ascolto ad artiste che sanno raccontare e raccontarsi attraverso la musica. L’occasione è l’undicesima edizione di "DiVociDiDonne", realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicanti Del Piccolo Borgo. "DiVociDiDonne è una delle tante proposte che il Circolo Aurora propone nel superamento della competizione imperante, del "grandeventismo" dominante per riscoprire il gusto della parola, del gesto e del suono in un incontro semplice tra le persone all’insegna della cultura" spiegano dal Circolo.

Il primo appuntamento è in programma sabato con la voce di Gaia Schirò e i musicisti Mino Cavallo alla chitarra e David Domilici alle percussioni con il concerto di presentazione del loro ultimo lavoro discografico "Jacarandà" (Materiali Sonori) (nella foto). "Jacarandà" è un progetto nato per celebrare la Bossanova a piu` di 60 anni dalla sua nascita. Partendo dalle origini di questo genere, i musicisti Mino Cavallo e Gaia Schiro` ne hanno esplorato le derivazioni e le influenze sul jazz, arrangiando in modo del tutto personale e inedito brani originali e diverse altre composizioni provenienti da tutto il mondo.