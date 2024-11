Il Palazzaccio fa 35. Traguardo del Fotoclub

Il Fotoclub Il Palazzaccio celebra i suoi 35 anni di attività. Un traguardo degno di nota per l’associazione valdarnese di fotoamatori. Fondato ufficialmente il 30 ottobre 1989 da un gruppo di amici, il Fotoclub è nato con l’obiettivo di fare della fotografia uno strumento di analisi e riflessione, con particolare attenzione al territorio di San Giovanni e dintorni. Fin dalla sua nascita, il Palazzaccio ha promosso un’ampia gamma di attività culturali, iniziando con la sua prima mostra fotografica, "Obiettivo Immagine" (1989), e consolidando la sua presenza con la mostra "Forme del Lavoro" del 1991, che ha permesso al Fotoclub di farsi conoscere da un pubblico più vasto. Da allora, il club ha organizzato proiezioni di diapositive e, dal 1994, corsi di fotografia per principianti e appassionati. Un momento particolarmente significativo nella storia del club è stato nel 1995, quando i soci sono stati coinvolti nel set del film "Ivo il Tardivo", diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti. Tra le numerose iniziative spicca anche la realizzazione del foto-film "Assassinio sull’Arno", un progetto che ha portato alla creazione di un’opera originale presentata in diverse manifestazioni culturali, tra cui l’allora Valdarno Cinema Fedic. Nel corso degli anni il Fotoclub ha continuato a esplorare e documentare il territorio valdarnese attraverso progetti espositivi come "Visioni3 – Il Territorio", "Platform1", "Visioni4 – La Memoria" e "Operaia ma con classe", che hanno affrontato tematiche legate alla memoria storica e sociale della comunità locale. L’evento "Obiettivo Masaccio", ha consolidato il ruolo del fotoclub come piattaforma di condivisione culturale e artistica, coinvolgendo fotografi di fama internazionale e affrontando temi di rilevanza storica e sociale.