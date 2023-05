Il paese fantasma cerca i suoi abitanti Foto e volti per il percorso artistico

di Marco Corsi

I loro volti saranno proiettati sulla facciata del Museo Mine, nell’antico abitato di Castelnuovo d’Avane e sulle torri di raffreddamento della Centrale Enel di Santa Barbara. Una installazione artistica che debutterà il 17 giugno prossimo quando, per la prima volta, sarà presentato il grande progetto di riqualificazione del borgo all’interno del borgo. I protagonisti di questa iniziativa saranno coloro che hanno abitato nella cosiddetta "Valle delle Miniere", dove un tempo si estraeva la lignite. Siamo nel comune di Cavriglia, non a caso l’invito è partito, in queste ore, proprio dall’amministrazione Sanni. Chi vorrà essere immortalato potrà presentarsi martedì 16 maggio dalle ore 11 alle ore 19 al Palazzo Comunale, prestando il proprio volto al Progetto "Life" per l’installazione artistica che sarà inaugurata in occasione dell’evento di metà giugno. Sarà presente un fotografo professionista che scatterà una serie di ritratti che saranno poi proiettati. Una posa della prima pietra "virtuale" quella si terrà tra poco più di un mese all’interno del nucleo storico, che sarà oggetto di un grande progetto di rinascita da venti milioni di euro. I lavori veri e propri partiranno a settembre, anche se il grosso dell’intervento decollerà nei primi mesi del 2024. I soldi, come noto, arriveranno dall’Europa. La Regione Toscana, infatti, ha scelto questo progetto tra quelli presentati, destinandolo al finanziamento Pnnr. Le risorse europee trasformeranno radicalmente il borgo, facendolo diventare una delle mète del turismo nazionale ed internazionale. Nel giro di tre anni sorgeranno due musei, spazi pubblici rigenerati, giardini, luoghi della memoria, strutture turistiche come un albergo diffuso, residenze private e specializzate, una casa dell’arte contemporanea, residenze per artisti, botteghe commerciali ed artigianali, abitazioni dedicate al social housing ed ai giovani. Insomma, l’antico paese rivivrà una nuova dimensione che fino a qualche mese fa sembrava solo una grande chimera. La storia del vecchio abitato di Castelnuovo d’Avane è unica in Italia. Un tempo vi era un castello antichissimo, ricostruito più volte nei secoli. Durante la sua lunga e dolorosa storia, sono innumerevoli e sanguinosi gli episodi che lo hanno contraddistinto. L’installazione artistica rimarrà attiva dal 17 giugno al 21 settembre. Alla grande manifestazione che si terrà a Castelnuovo d’Avane è stato invitato anche il Ministro della Cultura Sangiuliano e sarà presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Vi aspettiamo per dare "anima" con i vostri volti al nuovo Borgo", ha concluso il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni.