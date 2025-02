"Il paese che rinasce" alla Borsa Merci. Opportunità per le imprese con Giani

Domani con inizio alle ore 17 alla Borsa Merci di Arezzo appuntamento con "Il paese che rinasce, le opportunità per le imprese", convegno organizzato dal Comune di Cavriglia e dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Il Comune di Cavriglia nel 2022 si è aggiudicato il bando di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, da 20 milioni di euro, voluto dal Mibact con i fondi del PNRR, per recuperare l’antichissimo borgo minerario - fantasma di Castelnuovo d’Avane.

Il progetto di recupero risultato vincente si basa sulla rifunzionalizzazione infrastrutturale dell’abitato e sull’investimento in produzione culturale e artistica e si caratterizza per il recupero degli edifici per spazi creativi, co-working e residenze, per la valorizzazione dei musei e per una ricettività turistica che favorisca l’accessibilità fisica e cognitiva. Una vera opportunità per la comunità del futuro, per lo sviluppo culturale di un territorio e anche per le imprese che in quest’angolo di Toscana potranno avere varie possibilità di crescita e di investimento. E proprio alle imprese è rivolta l’iniziativa di presentazione del progetto in programma alla Borsa Merci di Arezzo, domani alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Presidente della Camera di Commercio Guasconi.