"Il paesaggio della Gioconda fra misteri e suggestioni" in un libro

Torna a far parlare di sé il Ponte Romito, questa volta protagonista di un incontro sulle opportunità per il territorio organizzato dall’Associazione Culturale La Rocca con il Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici Culturali e Ambientali. Oggi alle 17 infatti, presso il Teatro Comunale di Laterina, lo storico Silvano Vinceti terrà la presentazione: "Ponte Romito: il vero ponte della Gioconda. La sua conservazione e valorizzazione come preziose opportunità". Silvano Vinceti, già autore in passato di altre importanti scoperte sul ritratto più famoso del mondo, ha presentato per la prima volta la sua ricerca il 3 maggio dello scorso anno a Roma, e la sua dichiarazione che sia il ponte Romito di Laterina quello dipinto alle spalle della Monna Lisa ha suscitato un enorme interesse in ogni angolo del globo, tanto da essere diffusa dalle principali testate e tv nazionali ed internazionali, rimbalzando dall’Europa all’America Latina, dall’Australia e Nuova Zelanda agli Stati Uniti, fino ad arrivare in Cina e Arabia. Ora l’attenzione torna su Laterina: vista l’importanza storica e culturale di questo sito, la presentazione porrà l’accento sulla necessità di una messa in sicurezza dell’arco rimanente del Ponte e di un’adeguata promozione turistica dello stesso, per la quale verranno esposte le linee generali di una proposta del Comitato Nazionale insieme all’Associazione La Rocca. L’incontro di oggi sarà anche il palcoscenico per il lancio e l’apertura di un’importante raccolta firme di respiro nazionale finalizzata, appunto, alla messa in sicurezza del Ponte Romito e rivolta agli organismi competenti, la quale vede già tra i primi firmatari anche Senatori e Deputati. Si parlerà, infine, del nuovo libro di Silvano Vinceti "Il paesaggio della Gioconda fra misteri e suggestioni", in uscita a Marzo, che nella prima parte conterrà tutta la ricerca fatta sul Ponte Romito ed il paesaggio delle Balze del Valdarno e per il quale sarà predisposta anche una prevendita dei volumi in loco.