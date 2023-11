"Il Natale è alle porte", ghirlande per addobbare tutta la città

SAN GIOVANNI

Torna a San Giovanni una delle iniziative tradizionali del Natale, che punta a coinvolgere la popolazione negli addobbi tipici dei giorni di festa. In questo periodo magico dell’anno, la Pro Loco cittadina e l’associazione residenti nel centro storico organizzano, in collaborazione con il Fotoclub Palazzaccio, "Il Natale è alle porte", evento nato per rendere protagonisti della festa, assieme ai commercianti, che lo sono da sempre, anche i cittadini e le loro famiglie. Anche quest’anno, con la partecipazione dei rappresentanti dei quartieri, i sangiovannesi potranno partecipare ad una iniziativa che ha riscosso negli anni scorsi un grande successo. L’obiettivo è quello di far sentire il Natale all’intera città. Come? Decorando e addobbando una ghirlanda da posizionare poi sul portone o sul cancello esterno delle abitazioni. Le regole per partecipare sono state comunicate in questi giorni e le iscrizioni si chiuderanno venerdì 1 dicembre. Tutte le ghirlande dovranno essere esposte entro domenica 10 dicembre 2023 e una loro foto dovrà essere inviata entro e non oltre questa data. Il materiale che arriverà agli organizzatori sarà pubblicato sulla pagina Facebook @NatalealleporteSGV e qui le foto potranno essere votate. Una giuria esterna valuterà poi quali sono le ghirlande migliori che saranno successivamente fotografate dal Fotoclub Il Palazzaccio. Anche quest’anno saranno premiate: la ghirlanda più originale, la più tradizionale, quella con la tecnica migliore, quella con più like (ricevuti sulla pagina Facebook); infine, verrà premiata la ghirlanda più bella di ogni rione; oltre a questi ci sarà anche il primo premio assoluto che decreterà il rione vincitore. Intanto tutto è pronto per il ricco cartellone natalizio. L’albero in piazza Cavour sarà acceso i primii giorni di dicembre. Nei prossimi giorni il programma sarà definito nel dettaglio, probabilmente anche con qualche sorpresa…

Marco Corsi