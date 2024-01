Il Museo della Battaglia guida la top ten

Il sito le Finestre sull’Arte ha scelto i dieci migliori musei della Valtiberina, definiti "finestre aperte su un passato che continua a parlare". Attraverso le loro collezioni, si dipana la storia di antichi borghi medievali, delle popolazioni che hanno vissuto su questo territorio. Al primo posto il Museo della Battaglia e di Anghiari per studiare lo scontro militare avvenuto il 29 giugno 1440 tra le truppe fiorentine e le forze milanesi. Segue il Museo di Palazzo Taglieschi che vanta una ricca collezione di opere d’arte, arredi, manufatti storici e reperti archeologici. Al terzo posto il Museo della Misericordia con attività documentata fin dal 1564 come Compagnia dello Spirito Santo. Solo al quarto posto il Museo Civico Madonna del Parto che ha sede nella vecchia scuola di Monterchi, appositamente ristrutturata per diventare sede del prezioso affresco staccato, che qui è custodito dal 1992, anno del quinto centenario della scomparsa del pittore. Un recente pronunciamento della giustizia lo rimette in discussione. Al quinto posto la Casa Natale di Michelangelo

Michelangelo Buonarroti e al sesto l’imperdibile Museo Civico di Sansepolcro, uno dei musei più importanti della provincia di Arezzo: si trova nel centro della pittoresca città di Sansepolcro ed è celebre per la sua collezione di opere d’arte, in particolare per essere la casa di alcuni dei capolavori di Piero della Francesca, la Madonna della Misericordia e la Resurrezione, a cui si affiancano il San Ludovico e il San Giuliano. Al settimo posto Aboca Museum per la conoscenza e la cultura delle erbe medicinali. Ottava la

Casa di Piero della Francesca, al nono il Piccolo Museo del Diario di Pieve e al decimo il Museo dell’Alta Valmarecchia a Badia Tedalda.