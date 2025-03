Il mondo della macelleria cerca addetti. Confcommercio offre corso gratuito

Il mondo della macelleria offre un’opportunità concreta a chi desidera entrare in questo settore. Lunedì 24 marzo, alle 15, all’Accademia del Gusto di Arezzo si terrà la presentazione del corso professionalizzante gratuito per diventare macellaio, un’iniziativa pensata per formare nuovi esperti nella lavorazione e preparazione delle carni.

Il direttore dell’agenzia formativa di Confcommercio Stefano Orlandi illustrerà nel dettaglio il programma del corso e il calendario delle lezioni, fornendo tutte le informazioni necessarie per chi è interessato all’iscrizione. Sarà inoltre possibile incontrare alcuni maestri macellai, professionisti con anni di esperienza nel settore e parte del corpo docenti del corso, che condivideranno il loro percorso e offriranno consigli.

Oltre alla parte teorica, la presentazione offrirà anche un momento dimostrativo: i partecipanti potranno assistere a una lavorazione pratica delle carni, un’opportunità unica per osservare da vicino le tecniche fondamentali. L’evento si concluderà con una degustazione finale, per apprezzare la qualità e la cura delle lavorazioni.

L’incontro è aperto a tutti: aspiranti macellai, familiari che vogliono supportare un futuro professionista e chiunque sia curioso di scoprire di più su questo mestiere.