Il mondiale di pesca chiama i turisti. Strutture piene prima dell’estate: "Visite in aumento coi grandi eventi"

Si conclude oggi alle 18, con la cerimonia di premiazione al teatro comunale di Stia, il campionato mondiale di pesca alla trota che ha avuto come teatro il torrente Solano nel comune di Castel San Niccolò.

L’evento organizzato dall’Asd pescatori casentinesi, ha visto la partecipazione di 12 rappresentative, provenienti oltre che dall’Italia, da Croazia, Francia, Svizzera e Bulgaria, e la presenza di circa 600-700 persone al giorno, che hanno raggiunto quota mille nel week end. Bar pieni, ristoranti prenotati, alberghi e agriturismi in funzione in un mese di aprile in cui il paese è ancora in "letargo" è stato il primo importante successo raggiunto dagli organizzatori della gara sportiva no kill.

Una grande opportunità per la vallata casentinese, che ha richiamato per l’occasione non solo gli agonisti e i loro team, ma anche centinaia di appassionati facendo registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive della zona.

Il bilancio può dirsi completamente positivo e per il Casentino è una sfida vinta: numerosi sono stati infatti gli apprezzamenti per l’organizzazione della manifestazione insieme all’invito a promuovere altri eventi sportivi di livello. Soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dal consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli:

"una grande opportunità per i pescatori no kill e un grande appuntamento per la promozione del Casentino e della Toscana. Siamo orgogliosi di poter offrire acque di qualità, un ambiente eccezionale, ma anche accoglienza, storia, cultura ed enogastronomia per catturare il turismo legato al mondo della pesca".

"In questi giorni – afferma Stefano, titolare dello storico bar Lanini a Strada in Casentino - c’è stato un bel movimento di persone, con tanta gente in giro per le strade del paese. È stato sicuramente un evento, prima di tutto sportivo, ma anche a vantaggio del territorio. Il fatto che in un periodo di bassa stagione come questo, centinaia di turisti abbiano raggiunto il Casentino è sicuramente per noi motivo di grande soddisfazione, quindi ben vengano manifestazioni di questo tipo, anzi dovrebbero organizzarle più di frequente".

Dello stesso parere anche Leonardo del ristorante Falterona di Stia: "Abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni sia per pranzo che per cena, l’evento ha richiamato un numero eccezionale di appassionati e questo ha avuto delle ripercussioni positive anche nel nostro settore".