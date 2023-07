Il "mistero" delle ruote giganti: stasera apre la mostra di sculture

Questa sera a San Giovanni sarà inaugurato il gruppo scultoreo monumentale di Mauro Staccioli composto da cinque "Tondi" e realizzato dallo scultore volterrano nel 1996 per la città. Le grandi ruote in cemento di 3 metri di raggio e con uno spessore di 60 centimetri sono state collocate sui supporti nell’area che funge da cerniera tra uno degli stabilimenti dell’ex-Italsider, la zona industriale di Sant’Andrea. Alle 21,15 la cerimonia.

Oltre al sindaco Valentina Vadi e all’assessore alla cultura Fabio Franchi interverranno Giulia Staccioli, presidente dell’Archivio Mauro Staccioli, figlia dell’artista, Ilaria Bernardi, curatrice e storica dell’arte e Andrea Alibrandi, direttore dell’Archivio Staccioli. Per l’occasione sarà proiettato il film "Corso Italia ‘96" di Alberto Tempi e saranno riproposte le immagini dell’installazione del 1996. Nel corso della serata sarà ricordato Cristiano Marini, assessore alla cultura del Comune di San Giovanni Valdarno all’epoca, morto prematuramente lo scorso anno.

Era la metà degli anni 90 quando in via "maestra" furono collocati cinque grandi tondi, comunemente chiamati "ruote" in cemento armato, realizzati del celebre scultore di Volterra Mauro Staccioli. I tondi, dal raggio di oltre 3 metri e spessore di 60 centimetri, come ha ricordato Fausto Forte, direttore di Casa Masaccio, erano stati immaginati, in principio, per vivere lo spazio più intimo della città, il corso principale, fulcro della vita della comunità come occasione per ripensare la storia attraverso la contemporaneità, marcando la direttrice, la spina dorsale dell’impianto urbano progettato da Arnolfo di Cambio.

Nel frattempo, proprio a Casa Masaccio, la mostra "Mauro Staccioli, San Giovanni Valdarno 1996-2023", inaugurata il 24 giugno scorso e curata da Ilaria Bernardi con il contributo scientifico di Caterina Martinelli, è in pieno svolgimento. La rassegna presenta la documentazione progettuale dell’opera del 1996 e la revisione del 2011 per la sua nuova collocazione.

E’ inoltre esposto un importante nucleo di opere utili ad approfondire la pratica di Staccioli.