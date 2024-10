Il mercato internzionale torna ad Arezzo, 18 anni di sapori dal mondo

Arezzo, 2 ottobre 2024 – Spegne diciotto candeline il Mercato Internazionale di Arezzo, la grande kermesse dei sapori in programma dall’11 al 13 ottobre che richiamerà oltre 300 stand provenienti da tutto il mondo.

Per le migliaia di persone attese sarà un viaggio tra sapori e tradizioni artigianali in un’atmosfera vivace e festosa, arricchita da spettacoli e musica, dalle 10 della mattina all’una di notte. Il programma del “mercatissimo”, nato da una iniziativa promossa da Confcommercio e FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, il contributo di Pancar Dfsk e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Atam. è stato presentato durante la conferenza stampa che si è svolta oggi (martedì 2 ottobre 2024) nella sede di Arezzo in via XXV Aprile n° 12.

Un mondo di sapori in città Saranno 195 gli espositori stranieri, provenienti da 35 Paesi, a riempire le vie e le piazze del centro storico di Arezzo: su tutte l’Arena Eden, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e piazza Sant’Agostino. È qui che i tanti visitatori attesi potranno degustare specialità gastronomiche di ogni tipo: dalla paella spagnola all’asado argentino, passando per lo stinco arrosto tedesco e la cucina kosher israeliana.

Non mancheranno le prelibatezze della Bretagna, le spezie e i profumi provenzali, i formaggi olandesi e le birre artigianali di Belgio e Irlanda. Inoltre, torneranno il sapore deciso dello speck e i canederli dal Sudtirolo, così come la cucina brasiliana con la celebre picanha. Tra gli stand imperdibili spiccano Original Greek Eat, con la tradizionale pita gyros, e la baita del formaggio francese, con gorgonzola allo champagne e al tartufo.

Gli amanti della carne potranno deliziarsi con l'Angus irlandese, mentre per chi cerca sapori orientali ci sarà il bao giapponese e altre specialità asiatiche. Dal continente americano arriveranno il bisket e il pulled pork, mentre per i più golosi ci saranno dolci marocchini e le celebri patatine fritte olandesi.

L’artigianato internazionale offrirà tessuti provenzali, fiori di sapone dal Belgio e abbigliamento nordico per affrontare al meglio il freddo invernale. Tra le new entry il banco proveniente dalla Scozia con artigianato, whisky e birra, la ristorazione Cubana che oltre ai caratteristici cocktails proporrà i piatti della tradizione.

I protagonisti Aretini Anche quest’anno, il Mercato Internazionale darà ampio spazio alle eccellenze del territorio. Oltre 90 espositori della provincia di Arezzo saranno presenti con prodotti che spaziano dalla gastronomia artigianale ai food truck gourmet, con un’attenzione particolare a gluten free, cucina vegana e vegetariana.

Dalla tradizione toscana, si potranno gustare hamburger, sughi e pasta fresca, focacce ripiene e ciacce fritte, senza dimenticare i dolci tipici aretini. Non mancheranno panini farciti con lampredotto e maiale brado affumicato, la poke hawaiana, birrifici artigianali a chilometro zero e il tradizionale panino. Un Mercato gluten free Per la prima volta al Mercato Internazionale di Arezzo anche la presenza di un foodtruck gluten free che proporrà piatti per celiaci. Tutto buono senza glutine si troverà in via Spinello e proporrà piatti sia dolci che salati.

Un modo per rispondere alle tantissime richieste di visitatori e famiglie. Musica e divertimento in Piazza Sant’Agostino Piazza Sant’Agostino si trasformerà nel centro musicale dell’evento, con il concerto del gruppo Umagroso, sabato 12 ottobre alle ore 21.

La band, composta da nove elementi, porterà in scena uno spettacolo gratuito di soul & funky, animando la serata con i migliori pezzi internazionali. Un’iniziativa promossa da Confcommercio grazie al contributo straordinario dei commercianti di piazza Sant’Agostino: Emilio Ridi Bevi Ama, Convivio, Mivadipiù, Birrificio San Girolamo, Saffron, Ottica Franchini, Vineria Ciao, L’Alchimista, Gelateria Golo Giò, Caffetteria Sandy, Parking Sant’Agostino, Ottica Vogue, Di Luce Bijoux, Privè, Alessandro Fratini, La Piccina, Pierrot Calzature.

Piazza San Jacopo: Campagna Amica in Vetrina Piazza San Jacopo diventerà il cuore agricolo del mercato, ospitando i produttori di Campagna Amica con una selezione delle migliori produzioni locali: frutta e verdura di stagione, zucche, castagne, miele e le ultime novità come i prodotti cosmetici a base di Marrone di Caprese Michelangelo e le nocciole in diverse declinazioni.

Non mancheranno i prodotti gluten free, per rispondere alle esigenze di tutti i visitatori. Sarà possibile assaporare dell’ottima birra agricola con il Birrificio CaneNero accompagnata da gustosi panini con porchetta e salumi, degustare un ottimo bicchiere di vino con la Società Agricola La Torre da abbinare alla gastronomia contadina della Società Agricola La Lodola ed ancora scegliere di regalarsi un del verde tra piante ornamentali, cactus e piante da orto de Le Ginestre Azienda Agricola florovivaistica.

Dove parcheggiare al Mercato Internazionale Anche quest’anno Atam è partner del Mercato Internazionale. In occasione dell’evento, come di consueto, il parcheggio Eden e le aree di sosta stradali limitrofe cederanno il posto al mercato mentre saranno disponibili per la sosta i parcheggi Mecenate e Baldaccio al costo di 3,00 euro per l’intera giornata (€ 0,70 per la prima ora, € 1,00 per la seconda ora e € 1,30 per la terza ora e fino alla mezzanotte) oltre ai parcheggi stradali (strisce blu) limitrofe al centro cittadino. Sarà disponibile anche il parcheggio Fanfani (ex caserma Cadorna), che, si ricorda, è aperto 24hma è a pagamento solo dalle 8:30 alle 20:30 alla tariffa di € 1,50/ora.

Per facilitare l’utilizzo dei parcheggi con barriere è stato inaugurato il nuovo servizio Muvmatic per tutti coloro che scaricano la App Atam Parking (disponibile su Apple Store e Google Play). Per tutti coloro che aderiscono e attivano questo innovativo servizio, l’utilizzo dei parcheggi con barriere, sarà semplicissimo, infatti, mediante il riconoscimento della targa, potranno entrare e uscire senza biglietto e senza passare dalla cassa automatica.

LE DICHIARIAZIONI “Siamo orgogliosi di celebrare i 18 anni del Mercato Internazionale, un evento che valorizza la diversità culturale e gastronomica, coinvolgendo espositori e visitatori da tutto il mondo – ha detto Franco Marinoni, direttore Confcommercio Toscana - Questa manifestazione rappresenta un’opportunità unica per Arezzo, rafforzando la nostra vocazione turistica e commerciale e promuovendo le eccellenze locali.

"Per Simone Chierici, assessore attività produttive città di Arezzo, “il Mercato Internazionale rappresenta un evento strategico per la promozione e valorizzazione del nostro territorio. Un’occasione per Arezzo di mostrare la propria capacità di accoglienza e di trasformarsi in una vetrina globale, dove tradizione e innovazione si incontrano, rafforzando il tessuto economico e sociale della città."

"Questo evento, ormai giunto alla maggiore età, si conferma un’occasione straordinaria per la promozione delle eccellenze territoriali e l’incontro con le culture internazionali. La presenza di oltre 300 espositori da tutto il mondo rafforza il ruolo strategico della nostra provincia nel panorama economico e turistico, valorizzando le nostre tradizioni e il tessuto imprenditoriale locale."

Ha commentato Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena. “Il meglio dell’agroalimentare aretino ritorna in piazza San Jacopo in occasione del Mercato Internazionale – spiega il Direttore di Coldiretti Raffaello Betti - dove sarà possibile assaggiare ed acquistare le eccellenze del nostro territorio. La nostra associazione è impegnata nel promuovere e garantire la qualità e la distintività dei prodotti a km zero, prodotti della filiera corta che provengono direttamente dai nostri produttori che saranno in piazza durante la tre giorni.

La collaborazione con Confcommercio rafforza l’importanza della valorizzazione all’interno del circuito del lavoro delle aziende agricole locali, delle produzioni di qualità, della vendita diretta, del turismo e dell’ecosostenibilità”. Ha concluso, infine, Carla Tavanti, presidente Atam Arezzo: “Anche quest’anno, in occasione del Mercato Internazionale dei prodotti tipici, Atam Spa mette in campo tutte le proprie risorse per offrire i più adeguati servizi di sosta e garantire la mobilità nel centro cittadino. Quella dell’11, 12 e 13 ottobre sarà un’ottima occasione per iniziare a provare il nuovo servizio Muvmatic nei parcheggi gestiti da Atam”.