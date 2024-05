Il mercato di campagna amica del Giotto si sposta lungo il controviale

Arezzo, 14 maggio 2024 – Lo storico Mercato di Campagna Amica di Piazza Giotto si sposta lungo il controviale, di pochi passi, 50 metri nella zona adiacente le giostrine per i bambini andando verso lo stadio comunale.

I produttori del mercato con le loro eccellenze a km zero di stagione danno quindi appuntamento a tutti i clienti come ogni mercoledì da 15 anni oramai alle 8 di domani nella nuova destinazione, ben visibile dalla strada principale. Lo spostamento del mercato rientra nelle azioni previste per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione in una delle piazze cuore della città.

“Siamo riusciti grazie alla collaborazione con il Comune di Arezzo a dare continuità al Mercato del Giotto – commenta il Presidente dell’Agrimercato Leonardo Belperio – domani sarà la prima edizione nell’attuale destinazione che risultata in una posizione strategica e ben visibile dal viale e quindi invitiamo i clienti affezionati ed i nuovi a scegliere le nostre aziende agricole con i loro prodotti stagionali”.

Il trasloco avviene in un momento di grande varietà delle produzioni con le meraviglie si stagione che colorano di profumi i banchi come ad esempio le zucchine, questi ortaggi ipocalorici, alimento principale per le diete, sono altamente digeribili e con un basso contenuto di sale, infatti sono usate per lo svezzamento dei neonati.

Contengono un alto contenuto di potassio, oltre che alla Vitamina C e Vitamina E. Aiutano a risolvere eventuali problemi delle vie urinarie, essendo diuretiche e combattono la stitichezza. O come i ravanelli, piccoli e piccanti, i ravanelli (o rapanelli) sono alimenti ricchi di proprietà benefiche.

Diuretici, disintossicanti e anche rilassanti, sono poveri di calorie, ricchi di acqua e hanno un basso indice glicemico. Sono ricchi di nutrienti importanti per la salute. Non c’è primavera senza fave!

Questo legume, dalla forma un po’ allungata, può racchiudere all’interno del baccello fino a 10 semi. Viene utilizzato fin dai tempi antichi come coltura miglioratrice; per la sua proprietà di arricchire il terreno di azoto attraverso la pratica del sovescio, veniva spesso impiegato anche come attira-parassiti, in modo tale che gli ortaggi circostanti non subissero alcun danno.

Oltre alle sue proprietà in campo, la fava è considerata a tutti gli effetti un legume molto gustoso, che si sposa bene con diversi ingredienti della cucina italiana per creare ricette dal gusto sfizioso e originale. Consigliate nei regimi alimentai ipocalorici, le fave sono costituite per circa l’80% di acqua: ricchissime di proteine e fibre, rappresentano un ottimo sostituto della carne nelle diete vegetariane.

E poi ci sono le fragole, regine indiscusse della primavere, sono tra i frutti più amati e dalla tarda primavera e in estate le troviamo a disposizione come frutti di stagione. Proprio in questo periodo dell’anno possiamo godere dei loro numerosi benefici per la salute.

Le fragole sono un frutto ricco di vitamine e antiossidanti. Sono uno dei più potenti rimedi naturali per proteggere il cuore, la circolazione e la pelle, soprattutto dal punto di vista dell’invecchiamento.