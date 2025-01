Il Mercatino della Befana in Biglioteca arrivano i libri a un euro

Appuntamento alla Biblioteca Città di Arezzo con il Mercatino della Befana. In arrivo fino al 31 gennaio tanti libri ad 1 euro. Torna per tutto il mese di gennaio l’appuntamento con la vendita di libri alla Biblioteca Città di Arezzo al prezzo simbolico di 1 euro. Si tratta di volumi nuovi e usati di narrativa, saggistica, arte, libri per bambini, posseduti in più copie, donati dagli utenti o destinati al macero. La biblioteca, elimina periodicamente, dopo controlli accurati e coerentemente con le sue politiche d’acquisto e la carta delle collezioni, alcuni volumi che vengono sostituiti con edizioni più aggiornate o comunque reperibili in altre biblioteche della Rete documentaria aretina. I libri in vendita sono disponibili al front office della Biblioteca Civica e presso la Sezione Ragazzi in via dei Pileati. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di nuovi libri. Ecco gli orari in cui sarà possibile acquistare i volumi. La Biblioteca Civica sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30 - sabato dalle 8,30 alle 13,30. La Sezione Ragazzi lunedì, venerdì e sabato 8,30-13,30 e martedì, mercoledì, giovedì 14,30-19,30.

E sempre in biblioteca proseguono letture animate e laboratori per piccoli creativi organizzati durante Arezzo Città del Natale. Sarà possibile realizzare biglietti pop up con carta e colori da regalare nelle giornate del 3,4,5 gennaio alle 15 e alle 18 i laboratori sono per tutte le fasce d’età. Letture animate con un narratore pronto a trasportare grandi e piccini in storie fantastiche che prendono vita in un’atmosfera magia nelle giornate del 3,4 gennaio, alle 15 storie per bambini tra 3 e 6 anni, alle 16 e alle 17 per bambini tra 7 e 14 anni. Alcuni dei biglietti realizzati durante i laboratori con messaggi di pace saranno lanciati in cielo con la mongolfiera alla feste del 6 gennaio. I laboratori sono promossi dalla Fondazione Arezzo Intour e dall’associazione Baobab.