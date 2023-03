Il maxi furto di oro nella notte L’azione militare e poi la fuga

di Gaia Papi Alberi abbattuti per bloccare la strada, lampioni oscurati, un’auto lanciata come ariete. Un altro colpo da professionisti, un’altra ditta orafa ripulita. Questa volta è toccato a Jessica Jewels, azienda di Ponticino che vanta trent’anni di attività con una lunga esperienza nella creazione di gioielli in oro e argento. Tutto è accaduto nel cuore della notte. Sono le 2.30 quando i ladri entrano in azione. Passo dopo passo, mettono in rapida sequenza un piano studiato nei minimi dettagli e iniziato, nella sua fase preliminare, con uno studio attento del territorio e dell’azienda orafa. Probabilmente, prima di ieri notte, hanno eseguito sopralluoghi e fissato orari, abitudini, movimenti degli imprendito e dei dipendenti, raccogliendo gli elementi necessari a pianificare la strategia. Il colpo è stato messo a segno in fasi d’azione molto precise. Primo step: bloccare l’accesso alla strada che porta alla Jessica Jewels. Qualche mese fa, un commando ha agito con una tecnica molto identica nell’assalto a un’azienda del Castelluccio: in quel caso, i malviventi avevano rubato auto, poi posizionare sulla carreggiata per crare una barriera invalicabile. Questa volta l’operazione è stata ancora più complicata. Nel tentativo di rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine, i banditi hanno abbattuto alcuni cipressi che si...