Il macellaio poeta Cecchini è arrivato in città con una panineria

Taglio del nastro alla "Cecchini Valdarno", una panineria in perfetto stile toscano che proprio nell’ultimo giorno del perdono di San Giovanni ha inaugurato il macellaio poeta Dario Cecchini, ristrutturando il vecchio Bar Turismo, a fianco del ponte Ipazia, con lavori che hanno riportato totalmente a nuovo una vecchia struttura datata addirittura 1955. Sono durati più di un anno, tanto si doveva fare all’interno del locale ormai in disuso da tempo infinito che darà lavoro ad alcune persone del posto come, ad esempio, il sangiovannese Andrea Marini storico collaboratore dell’imprenditore di Panzano in Chianti che avrà il ruolo di responsabile del nuovo punto vendita. Cecchini è uno dei macellai più conosciuti al mondo, il suo negozio nel cuore del Chianti è meta di tanti turisti in tutti i periodi dell’anno e il suo fare così particolare ha raccolto, e sta raccogliendo, grande successo grazie anche all’indiscussa qualità delle sue carni che saranno riproposte, e non potrebbe essere altrimenti, proprio nella panineria di San Giovanni che ieri ha aperto i battenti. Non solo hamburger, come qualcuno potrebbe pensare, ma anche piatti della tradizione toscana come la pappa al pomodoro o la ribollita che potranno essere gustate, temperatura permettendo, anche nell’ampia terrazza che si affaccia direttamente sull’Arno e che ha subìto, proprio come la struttura stessa, una profonda riqualificazione. Dal vendere tipici prodotti di macelleria si è trasformato, nel corso degli anni, in un vero e proprio ristoratore con due locali, "Solociccia" e "Officina", che hanno permesso di poter crescere non solo di popolarità in tutto il mondo ma, soprattutto, di far apprezzare le proprie prelibatezze made in tuscany al 100% con le quali ha costruito questa sua carriera che sta procedendo a gonfie vele e a suon di successi. Ora questa nuova avventura a San Giovanni, l’ennesima scommessa che gioca e che si augura di poter vincere a mani basse per portare in Valdarno un qualcosa di nuovo e di assolutamente appetitoso.

Massimo Bagiardi