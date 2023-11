Il Lumezzane sorprende la Pro Patria

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Colpaccio del Lumezzane allo stadio Carlo Speroni con la Pro Patria in crisi per questo stop inaspettato sul terreno amico. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena una decina di minuti dall’inizio della partita con la rasoiata da parte di Spini che supera l’estremo difensore biancoblù Rovida. E’ poi lo stesso calciatore bresciano a firmare di destro il raddoppio prima dell’intervallo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con i tigrotti costretti ad inseguire tra le mura amiche. Nella ripresa all’11’ Stanzani spreca una ghiotta opportunità facendosi parare la conclusione dal portiere Filigheddu. Al 17’ è bravo Rovida a sventare sul tiro insidioso da parte di Pesce. Successivamente ci prova poi anche Castelli ma le polveri per la Pro Patria paiono bagnate e nemmeno in cambi riescono a dare una scossa alla formazione dei tigrotti che incassano una pesante sconfitta.

PRO PATRIA-LUMEZZANE 0–2 (0-2) Marcatori: pt 11’ e 41’ Spini.

Luca Di Falco