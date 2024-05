Il liceo Vittoria Colonna premiato all'ambasciata tedesca a Roma

Arezzo, 29 maggio 2024 – Il Liceo Colonna è tra le cinque scuole italiane che hanno ricevuto la targa di scuola PASCH - "Scuola: Partner del futuro" - dall’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania Dr. Hans-Dieter Lucas. Grazie alla rete PASCH, che riunisce circa 2000 scuole in tutto il mondo, per chi studia tedesco al Liceo Colonna si presentano diverse opportunità: dagli scambi interculturali ai campi estivi e di orientamento universitario, dagli stages aziendali all'assegnazione di borse di studio.

In particolare, il nostro liceo è dall'anno scolastico 2022-23 uno dei trentuno istituti italiani ammessi al programma DSD - Deutsches Sprachdiplom (Diploma di Lingua Tedesca) - grazie al quale i nostri studenti e le nostre studentesse hanno accesso diretto alle università tedesche e austriache. Il diploma ha durata illimitata.

Venerdì 19 aprile, su invito dell'ambasciata tedesca, dell'Ufficio Centrale per le Scuole all’Estero (ZfA) e del Goethe Institut ha avuto luogo la cerimonia di consegna delle targhe nel corso di un ricevimento presso Villa Almone, residenza dell’ambasciatore, in occasione della Conferenza dei Presidi delle Scuole della rete PASCH in Italia.

Nel pomeriggio, infatti, i dirigenti scolastici e i coordinatori delle scuole PASCH hanno partecipato ad un incontro presso la sede del Goethe Institut, dove erano presenti anche gli altri partner dell’iniziativa, quali l'Ufficio Tedesco degli Scambi Accademici (DAAD), l'Ufficio per gli scambi Italo-tedeschi e il nostro Ministero dell’Istruzione del Merito.