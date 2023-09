Il Liceo Colonna di Arezzo sbarca in via del Saracino: al via le lezioni nella nuova succursale

Le vie del centro storico sempre più cittadella della cultura. Dopo lo sbarco in centro dell’Università che si allarga ai locali dell’ex mercato delle Logge del Grano, aumentano le sedi dislocate delle scuole cittadine. Da giovedì 21 settembre sono iniziate le lezioni per le classi del Liceo Linguistico 4F-5F e EsaBac 4L e 5L del liceo Vittoria Colonna di Arezzo, in via del Saracino. La sede nel cuore del centro storico, si aggiunge così alla storica sede centrale dell’istituto scolastico che si torva in via Portabuia, ma anche al plesso della Cadorna e alla Succursale della Cavour. Salendo da via Cavour a piazza di Murello attraverso l’odierna via del Saracino, ci immergiamo nell’antica "contrada del Chiavello", una delle zone più caratteristiche e meglio conservate del centro storico. Al numero 57 si trova un palazzo trecentesco appartenente al Seminario Vescovile della Diocesi. La storia del palazzo è legata da sempre a quella di cultura e istruzione. Ai primi del ‘900 il Seminario di Arezzo raggiungeva il massimo della capienza: duecento alunni. Infatti nel 1934 il Vescovo Emmanuele Mignone trasferì il Collegio Pìano del Seminario acquistando a spese proprie degli appartamenti in vicolo del Chiavello, l’attuale via del Saracino appunto, attiguo al Seminario, tra cui la palazzina al numero 57 oggi sede distaccata del Vittoria Colonna con tanto di nuova targa ad indicare la rinnovata destinazione dell’edificio.

Dal 2000 il palazzo è stato Centro Pari opportunità della Provincia di Arezzo, poi sede dell’Artel di Arezzo. Da questo anno scolastico il palazzo vescovile è passato a nuova vita e divenuto una delle succursali del Liceo Colonna.