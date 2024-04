Il libro su "Gino Severini" si aggiudica il premio "Giglio blu"

Il libro "Gino Severini, per me Cortona è l’Italia, l’Italia è Cortona" si aggiudica la sesta edizione del premio internazionale letterario "Giglio blu" di Firenze. L’opera è stata scritta dalla cortonese Lilly Magi. "Siamo contenti e convinti di premiare Lilly Magi, perché da lei confluiscono tanti artisti per prendere parte alla vita del circolo culturale Gino Severini da lei fondato - ha precisato la critica d’arte e letteratura Lia Bronzi - una persona capace molto interessata alla persona di Gino Severini, riconosciuto dal catalogo della Cairo Mondadori come maestro dell’arte del novecento da sempre. Nel libro scritto da Lilly si vede la sua volontà di raccontare Severini figura importantissima per Cortona, che ha lasciato testimonianze nella città e nel mondo". Il libro è arricchito di tante immagini, di cui molte inedite, che raccontano Gino Severini nella sua Cortona. Il lavoro è arricchito da un’introduzione scritta da Romana, figlia del grande artista cortonese e gode del patrocinio della Regione, del Comune, della Misericordia di Camucia e della Banca Popolare di Cortona.