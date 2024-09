Il libro di Cimmarughi presentato alle Stanze Ulivieri di Montevarchi

Arezzo, 23 settembre 2024 – Ieri pomeriggio al Circolo Stanze Ulivieri di Montevarchi si è tenuta la presentazione del libro “Non Tocchiamo Questo Tasto” dell’artista Luca Ciammarughi. Il celebre pianista, musicologo e divulgatore ha offerto ai presenti un'esperienza unica, in cui musica e riflessione si sono fusi in un racconto profondo e inclusivo. Nel suo libro, Ciammarughi esplora il tema LGBTQ+ attraverso la lente della musica classica occidentale, intrecciando identità di genere, orientamento sessuale e creazione musicale. Un percorso che prende il via dal periodo barocco, attraversa il romanticismo, fino a giungere al Novecento. Ciammarughi indaga il legame tra compositori, artisti e le tensioni sociali e personali che hanno caratterizzato le loro vite, offrendo nuove chiavi di lettura per comprendere la musica classica in una prospettiva più consapevole e inclusiva. Luca Ciammarughi durante la serata ha eseguito al pianoforte alcuni brani che hanno arricchito e accompagnato la narrazione. Le note di grandi classici hanno riempito la sala, creando un’atmosfera immersiva che ha coinvolto il pubblico in una riflessione profonda non solo sul mondo della musica, ma anche sui temi di identità e appartenenza.

La conduzione dell’evento è stata affidata alla Dott.ssa Beatrice Fragale, che ha dialogato con l'autore, approfondendo i temi del libro e offrendo spunti interessanti per il dibattito. L'organizzazione, guidata da Simona Chimentelli, è stata impeccabile e ha visto una grande partecipazione da parte del pubblico. "Splendido evento di inizio stagione. Abbiamo cominciato con il botto! Un pomeriggio fantastico - hanno commentato gli organizzatori al termine della serata - con tante persone in sala. Grazie a Simona Chimentelli per il suo prezioso contributo e alla Dott.ssa Fragale per la brillante conduzione”.