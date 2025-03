"Il ladro di polli" in biblioteca. È il mese dei silent book

Prosegue il mese di incontri per promuovere la diffusione dei libri silenziosi e ribadire la forza della letteratura di qualità nelle Biblioteche della Rete Documentaria Aretina. Incontri e laboratori che ruotano attorno alla mostra bibliografica "Silent Books. Destinazione Lampedusa", progetto nato nel 2012, grazie a IBBY- International Board on Books for Young People - IBBY Italia e Palazzo delle Esposizioni di Roma, con l’obiettivo di schiudere mondi scavalcando confini e barriere, e di raccogliere un fondo di libri senza parole per la Biblioteca di Lampedusa. Sede della mostra la Biblioteca di Montevarchi "Ginestra Fabbrica della Conoscenza", che sarà fruibile gratuitamente fino a sabato 8 marzo, un’occasione per approfondire la lettura di storie per immagini, alcune direttamente presentate agli 11 incontri dislocati nelle Biblioteche della Rete per tutto il mese. Se un’immagine vale più di mille parole, questa è un’opportunità per scoprire come le tavole di famosi illustratori possano far nascere, quasi per magia, le parole per raccontare il proprio viaggio.

Domani nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Città di Arezzo si terranno due laboratori con il divertente silent book di Béatrice Rodriguez, "Il ladro di polli", Terre di Mezzo editore, una storia d’amicizia semplice e avvincente: il primo incontro per bambini da 6 a 8 anni, dalle 16,30 alle 18; a seguire dagli 8 anni in poi in orario 18-19,30. Venerdì 7 marzo si potrà fare un salto nel Pleistocene accompagnando una tribù in un viaggio alla ricerca di un rifugio per la sopravvivenza: è qui che nasce "La prima storia che abbiamo raccontato" di Jairo Buitrago e Rafael Yockteng, Terre di Mezzo editore, un racconto da seguire attraverso gli occhi di una bambina. Alla Biblioteca Palomar di San Giovanni dagli 8 anni in poi, ore 17-19. In questa carrellata non poteva mancare David Wiesner tra gli illustratori proposti, alla Sezione Ragazzi della Biblioteca Città di Arezzo, giovedì 13 marzo, con "Mr.Ubik", un gatto alle prese con alieni e formiche, una storia fantascientifica per bambini e bambine, edito da Orecchio Acerbo, dagli 8 anni in poi, in orario 17-19. Questo excursus tra le immagini si conclude con un omaggio alla fotografia d’autore, grazie a Alessia Tagliaventi che con "Colpo d’Occhio: le fotografie fanno cose", edito da Contrasto, ci regala un viaggio pensato per giovani occhi, per osservare la realtà, porci domande e giocare con i vari punti di vista. Venerdì 14 marzo, Biblioteca comunale Palomar Casa della Cultura dagli 8 anni, ore 17-19 Tutte le attività sono su prenotazione.