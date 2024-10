Il laboratorio : "Band Lab" con la scuola Proxima

Un progetto per aggregare giovani musicisti aretini e costituire nuove band. Proxima Music rinnova il laboratorio "Band Lab" che, giunto all’ottava edizione, tornerà a proporre un percorso formativo unico nel suo genere dove allievi e allieve di diversi strumenti vengono uniti per vivere esperienze di gruppo e per arrivare a suonare insieme di fronte a un pubblico. Gli incontri, ospitati dalla sede della scuola aretina in via Severi e curati dai maestri Fabio Roveri e Mauro Maurizi, prenderanno il via dal mese di novembre e saranno dedicati ai diversi generi della musica moderna quali jazz, rock, blues e pop, andando a fornire una specializzazione che parte dalle prime note condivise e che arriva alla realizzazione di brani originali. Il "Band Lab" nasce per affiancare e completare la tradizionale proposta dei corsi individuali di canto o di strumenti a corda, a fiato, a tastiera, a percussione ed elettrici, andando a promuovere nuove sinergie artistiche e a offrire le emozioni di suonare in un vero e proprio gruppo. La prima fase del laboratorio, punta alla costituzione di formazioni con ragazzi e ragazze di diverse età, poi verrà proposto un articolato programma per insegnare ritmo e accordi