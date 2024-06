Il Jova Beach Party tocca Cortona. Il gruppo dei dj di Sbam è in tour. La loro musica arriva il 28 luglio

Jovanotti in concerto nella sua Camucia? Per ora rimane il punto interrogativo, quel che è certo è che Cortona se lo aspetta e incrocia le dita. In tavola le carte ci sono, eccome. Il prossimo 28 luglio è in calendario il Cautha Summer Festival a Camucia che proporrà il Dj set con "Sbam!": l’etichetta voluta dallo stesso Lorenzo nei suoi live durante il Jova Beach Party, cioè i suoi concerti su e giù per le spiagge dello stivale.

Per spiegarsi, si tratterà di una serata dove saliranno sul palco una rassegna di dj, dagli stili più diversi ed eccentrici, per ballare la musica in tutte le sue forme.

Una serata en plain air, un momento di condivisione: proprio come succedeva nei Jova Beach party con gli artisti di Sbam! che preparavano la serata in attesa del concerto vero e proprio del nostro Lorenzo Cherubini. Certo, il tour non dei Dj non prevede per il 2024 l’esibizione di Jova ma uno strappo alla regola per Camucia potrebbe profilarsi. Alla fine Lorenzo gioca in casa e anche l’anno scorso durante il concerto di Tananai non ha fatto mancare la sua presenza con un duetto che ha infuocato i cuori dei cortonesi ma in generale di tutti coloro che erano al concertone del Cortona Comics. Anche quest’anno in tanti speravano nel bis che però non c’è stato perchè Lorenzo era in vacanza con la famiglia. Adesso c’è un’altra occasione. E’ la serata organizzata dai ragazzi di Cautha, l’effervescente associazione giovanile cortonese che nell’ultimo anno sta sfornando eventi su eventi, sempre più accattivanti e partecipati che ben si inseriscono nella vitalità della città etrusca. A luglio i giovani guidati dal presidentissimo Iacopo Mancini hanno pensato a due dati per una due giorni di serata, il Cautha Summer Festival per l’appunto. In una di queste serate ci sarà anche un altro artista di alto livello ma per ora bocche cucite dentro l’organizzazione che ci garantisce che nei prossimi giorni verrà rivelato il nome della star. Intanto quel che è certo è l’appuntamento con Sbam! che si svolgerà in Piazza Chateau Chinon, davanti la piscina di Camucia e la nuova scuola della frazione cortonese. Proprio quell’area verrà ripensata a mo’ di spiaggia, magari non con la sabbia ma sicuramente con tutto quello che è necessario per rendere la location urbana qualcosa di simile ad uno scorcio marittimo. Non sarà facile ma i ragazzi sono già al lavoro: adesso c’è da scoprire se Jova si arruolerà nell’iniziativa ma i precedenti (insieme all’amore di Lorenzo per Cortona) fanno ben sperare. Per citare un collega di Cherubini: "chi vivrà, vedrà".