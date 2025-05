Il Jobs Act a 10 anni dalla sua introduzione. A Montevarchi convegno di Italia Viva

Arezzo, 26 maggio 2025 – Si è svolto venerdì scorso, all’Auditorium di Montevarchi, un incontro-dibattito dedicato al Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro varata dieci anni fa e tuttora al centro del confronto politico e sindacale. L’evento, organizzato da Italia Viva area aretina, è stato moderato dal giornalista Massimo Gianni e ha visto la presenza di esponenti del mondo politico e sindacale, protagonisti di un dibattito serrato e costruttivo sui risultati e sull’eredità della normativa. Tra i relatori principali, l’onorevole Teresa Bellanova ha voluto riportare l’attenzione sul merito della riforma, criticando l’eccessiva politicizzazione del dibattito pubblico. "Sul Jobs Act si è fatta e si continua a fare molta disinformazione, spesso guidata da un pregiudizio ideologico più che da un’analisi oggettiva dei dati - ha detto - La riforma, introdotta con l’obiettivo di rendere il mercato del lavoro più dinamico e flessibile, ha prodotto risultati concreti e misurabili in termini di incremento dell’occupazione, in particolare quella a tempo indeterminato nella fase iniziale. Tuttavia, il dibattito pubblico è stato spesso inquinato da strumentalizzazioni politiche che hanno dipinto il Jobs Act come un attacco ai diritti dei lavoratori, senza riconoscere i benefici ottenuti né proporre alternative credibili - ha proseguito l'ex ministro - È fondamentale tornare a un confronto basato su dati reali e non su slogan, riconoscendo ciò che ha funzionato e intervenendo su ciò che va migliorato, piuttosto che demolire tout court un impianto normativo che ha modernizzato una parte rilevante del diritto del lavoro italiano".

Un’analisi condivisa anche dall’onorevole Tommaso Nannicini, che ha posto l’accento sulle difficoltà di portare avanti riforme strutturali nel clima politico italiano. "Non dovremmo sorprenderci troppo della propaganda politica che mira a screditare i risultati ottenuti dal Jobs Act: è una dinamica ricorrente, soprattutto quando una riforma – pur imperfetta – rompe schemi consolidati e cerca di modernizzare il Paese - ha sottolineato - Il tentativo di azzoppare ciò che ha funzionato non è solo una strategia retorica, ma anche una manifestazione della difficoltà di alcune forze politiche ad accettare riforme che non portano la propria firma. Il Jobs Act ha introdotto cambiamenti significativi nel mercato del lavoro, contribuendo a una maggiore stabilizzazione contrattuale in un contesto segnato dalla crisi economica. Che vi sia chi, per interesse o ideologia, preferisca ignorare questi dati, rientra nel gioco della politica - ha concluso - ma la responsabilità civile e istituzionale impone di distinguere la propaganda dalla realtà, e di riconoscere con onestà intellettuale ciò che ha portato benefici concreti al Paese. Solo così si può costruire un confronto serio e costruttivo sul futuro del lavoro in Italia".

A rappresentare il mondo sindacale è stata Silvia Russo, segretaria regionale della CISL, che ha ribadito l’importanza di guardare avanti, adattando le tutele ai nuovi scenari del lavoro. "La difesa dei diritti dei lavoratori non si costruisce guardando costantemente allo specchietto retrovisore, aggrappandosi a modelli del passato che non rispondono più alle sfide del presente - ha spiegato - Il mondo del lavoro è cambiato, e la vera tutela oggi significa adattare le regole a una realtà fatta di flessibilità, innovazione e nuovi equilibri tra sicurezza e dinamismo. In questo senso, il Jobs Act ha rappresentato un passo in avanti: ha introdotto strumenti più moderni e inclusivi, ha favorito l’occupazione stabile con incentivi ai contratti a tempo indeterminato, e ha ampliato le tutele per chi perde il lavoro attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali. È paradossale che proprio chi si dichiara paladino dei diritti ignori i dati e le evidenze che dimostrano come questa riforma abbia portato più protezione, non meno. Difendere i lavoratori - ha detto ancora Russo - significa avere il coraggio di innovare, non rifugiarsi nella nostalgia di un sistema che escludeva tanti e proteggeva pochi».

L’iniziativa ha offerto un’opportunità di confronto aperto e approfondito, con uno sguardo non solo retrospettivo ma anche prospettico: l’obiettivo è superare le polarizzazioni ideologiche e riportare il dibattito sul piano dei dati, dell’esperienza concreta e delle soluzioni possibili. Italia Viva area aretina ha espresso soddisfazione per l’esito della serata e ha rinnovato il proprio impegno a promuovere momenti di dialogo e approfondimento su temi centrali per il futuro del lavoro e per lo sviluppo del Paese.