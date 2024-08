Il Gusto dei Guidi. Vini, tutte le novità

di Sonia Fardelli

Scelti i migliori vini del festival "Il Gusto dei Guidi", un evento che ogni anno si ripete a e che intende promuovere la cultura del bere bene. La commissione ha decretato i vincitori, alla fine di tre giorni di degustazioni rivolte ai visitatori e che hanno richiamato nel centro storico del paese numerose persone. "Fin dalla sua istituzione – dicono gli organizzatori – il concorso ha avuto l’obiettivo di promuovere e valorizzare la categoria degli Igt rossi toscani. Dalla scorsa edizione, partecipano anche gli Igt rosati di Toscana e le bollicine prodotte con i Metodi Classico e Charmat, sempre più in primo piano nel panorama enologico del territorio". Scelta dunque difficile per la giuria composta da Ilaria Orini, miglior sommelier Ais Toscana 2024, Massimo Rossi (delegato Ais Arezzo), Franco Morena (delegato Ais Urbino/Montefalco), Luca Gambineri (degustatore Ais e rappresentante della Pro Loco Centro Storico ), Saverio Tizzanini (degustatore Ais), Anselmo Fantoni (degustatore Ais), Benedetta Costanzo (eegustatrice Ais), Clara Tizzanini (degustatrice Ais), Umberto Trombelli (enologo) e Lorenza Cerbini (giornalista). Nella categoria Igt Toscana Rosso ha vinto il vino Tenuta di Frassineto - Maestro della Chiana 2019. Finalisti ex aequo Rocca di Castagnoli - Pratola 2019, Antico Fio - Torello 2021, La Mausolea - Vino dei Romiti 2021, Baracchi - Ardito 2019, Mannucci Droandi - Campolucci 2018, Vallepicciola - Mordese 2021, Mansalto - Stroncoli 2019, Villa La Ripa - Psyco 2020, Montechiari - Cabernet 2018.

Nella Categoria Igt Toscana Rosato ha vinto Tenuta di Frassineto - Syrah Rosé 2023. Finalisti ex aequo Il Sosso - Marì 2023, Dal Cero - Miraly 2023, Cincinelli - Mammolo 2023, Tenuta San Jacopo - Costa di Camenate 2023. Nella categoria Metodo Classico e Charmat il primo posto è toccato a Montechiari - Villa Catherine. Finalisti ex aequo Baracchi - Brut Edizione Speciale, Cantine Faralli - Trentaseiesima luna Brut, Baldetti - Metodo Classico, Dal Cero - Camely.

E’ andata così in archivio l’edizione 2024 del Gusto dei Guidi, una manifestazione che si occupa della promozione della cultura legata alla degustazione di vino.