Il grande risiko dei cavalli in lizza. Formelli: "Scortecci su Doc è il top. Marmorini ha il compito più delicato"

Tre nuovi binomi oggi sulla lizza. Con i cavalli che potrebbero fare la differenza in questa edizione della Giostra. Ad analizzarle le qualità e le possibili performance è Manuele Formelli, cavaliere di salto ostacoli, preparatore di cavalli ed ex allenatore a Porta del Foro, Santo Spirito e Sant’Andrea.

Che giudizio sui tre nuovi binomi?

"Il binomio veramente nuovo è quello composto da Tommaso Marmorini e Toro Seduto, che tra l’altro è un cavallo all’esordio. La reazione a Borgunto si può valutare solo in Giostra, ma per ora mi sembra un soggetto che fa buone carriere e che agevola il giostratore nel tiro. Saverio Montini conosce molto bene Conte Darko, lo ha fatto anche esordire nella Prova generale. Conte Darko è poi un cavallo super affidabile, non cambia mai atteggiamento, chiunque lo monti. Ha una falcata che copre molto ed è comodissimo da montare. Elia Cicerchia ha già corso due giostre con Toni, vincendone una. E sinceramente mi fa piacere vederlo in sella ad un cavallo che non sia un haflinger. Elia è un ottimo giostratore ed è cresciuto tantissimo anche come cavaliere. Questo nuovo cavallo potrebbe essere uno stimolo in più per tornare ad altissimi livelli".

I cavalli di Porta del Foro a che livello sono?

"Biancaneve mi piace molto, è una cavalla molto esperta, va anche sul fuoco. In questa settimana di prove ha però messo in evidenza un piccolo difetto: parte sempre con i posteriori pari. E questo comporta una carriera meno lineare, ha bisogno di qualche falcata per sistemare il galoppo. Francesco Rossi ha trovato una grande feeling con Penolope, che però a giugno ha sentito un po’ troppo la Piazza. E’ stato bravo il giostratore a cercare il tiro. Oggi Penelope dovrà dare prova di aver superato questo problema".

A Porta Crucifera c’è anche Chicca, una vecchia conoscenza, come vanno qui le cose?

"Chicca e Innocenti hanno vinto con me la Provaccia a Porta del Foro. Sono ormai un binomio collaudato ed affiatato. E’ una cavalla che si addice molto a questo tipo di giostratore. E’ una cavalla un po’ calda al pozzo, che tende a partire in maniera un po’ irruenta. Ma poi la carriera è buona. Lorenzo Vanneschi si fida molto di Pinocchio e ci ha fatto delle buone prove. Se riescono a lavorare sul tempo non mi sembra che ci siano particolari problemi".

Il binomio migliore della piazza?

"Sicuramente Gianmaria Scortecci con Doc, un cavallo che si è preparato da solo e costruito esattamente come lo voleva".

Sonia Fardelli