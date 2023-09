Il grande pasticcio dei cantieri

È evidente che questa città stia accumulando ritardi inaccettabili sulle grandi opere. L’immobilismo di Palazzo Cavallo fa il paio con i difetti della legislazione in materia di contratti pubblici. Complicazioni che pregiudicano la realizzazione di interventi strutturali. Ce ne sono almeno tre che segnano in negativo questo finale di legislatura: il doppio tunnel di via Baldaccio, la rotatoria di via Fiorentina e il progetto della caserma dei vigili urbani in via Filzi.

