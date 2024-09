Il gran finale per i 20 anni di Arezzo Casa. Sport, mostre, laboratori e spettacoli

Sport, mostre, laboratori, incontri e spettacoli nel fine settimana del festival "AC20 - Il futuro dell’abitare". La rassegna promossa da Arezzo Casa Spa per il suo 20esimo anniversario di attività vivrà il gran finale tra oggi e domani. Quattro iniziative saranno ospitate dal Museo Archeologico Nazionale dove continuerà a essere visitabile la mostra con foto e documenti sulla storia locale dell’edilizia residenziale pubblica. L’esposizione è stata realizzata con materiale selezionato dall’archivio di Arezzo Casa e ambisce a far vivere un percorso volto a raccontare il patrimonio popolare diffuso in tutta la Provincia. Il primo appuntamento ospitato dal museo di via Margaritone sarà alle 15.30 con le premiazioni dei vincitori assoluti dei concorsi per disegni e testi riservati alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado del territorio. Lo stesso museo sarà sede, alle 16, di una speciale visita guidata riservata ai residenti delle case popolari che verranno accompagnati alla scoperta della vita domestica nell’Arezzo di duemila anni fa in un viaggio tra usi e costumi dell’epoca romana tra tanti reperti di utilizzo quotidiano, ai bambini verrà proposto un percorso interattivo. Domani alle 9.30 il Palasport Estra ospiterà un’attività ludico-motoria di pallacanestro organizzata in collaborazione con la Sba e rivolta ai bambini delle scuole primarie. Occasioni di incontro e di confronto con i residenti delle case popolari saranno garantire dal tour cittadino del camper di Arezzo Casa che farà tappa alle 9 in via Tortaia, alle 11.30 in via Benvenuti e alle 15 in piazza Andromeda. La conclusione domani, alle 18.30, al cas Tortaia, teatro dello spettacolo "Not’ Rò Munn (Note dal Mondo)".