Il gran cuore della Dukes. La donazione all’ospedale frutto delle raccolte fondi

Una consegna speciale è arrivata nella mattinata di mercoledì all'Ospedale di Comunità di Sansepolcro. L’associazione sportiva cittadina della Dukes Basket ha infatti donato un elettrocardiografo per effettuare Ecg, un esame diagnostico indispensabile; inoltre, alcuni cittadini del territorio hanno consegnato, sempre all’Ospedale di Comunità, una carrozzina e una serie di orologi da parete, utili per la prevenzione del delirium delle persone anziane e fragili che possono perdere l’orientamento spazio-temporale.

Ogni anno, in occasione dei singoli eventi che organizza, il sodalizio cestistico biturgense promuove una raccolta di fondi che poi vengono raccolti per essere impiegati in un’opera meritoria; stavolta, la dirigenza bianconera ha pensato al plesso ospedaliero. "Siamo molto felici di questi gesti di liberalità che vengono incontro alle esigenze degli assistiti e più in generale della popolazione – ha spiegato Giampiero Luatti, direttore della zona distretto della Valtiberina – perché queste donazioni sono il segno evidente di come il territorio della Valtiberina sia sensibile e attento alle persone che hanno bisogno di assistenza. Ciò significa che i servizi sono apprezzati e che il personale è cortese e assiste con umanità utenti e familiari".

Alla cerimonia di consegna dei doni, per il Comune di Sansepolcro e per i Comuni della Valtiberina è intervenuto l’assessore Mario Menichella, il quale ha sottolineato "l’importanza della donazione per rendere migliori le cure alle persone con fragilità e il ruolo centrale dell’Ospedale di Comunità nel contesto della sanità territoriale". Hanno partecipato anche i medici delle cure primarie, in particolare le dottoresse Valentina Anemoli e Francesca Papini, e il personale dell’Ospedale di Comunità con il responsabile infermieristico, Filippo Polcri e la coordinatrice infermieristica, Paola Meozzi.