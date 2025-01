Il Golf club Casentino ha riaperto. Guida all’insegna della continuità. Altri dodici anni di sport ed eventi

L’impianto da golf di Poppi riapre e lo fa nel segno della continuità. L’asd Golf Club Casentino Arezzo, che per anni aveva gestito il centro, lo ha avuto in concessione per i prossimi dodici anni, vedendosi affidare la gestione di impianto, bar e club house. Un risultato che il gruppo consiliare d’opposizione Poppi nel cuore annuncia con soddisfazione.

"La riapertura dell’impianto da golf di Poppi - dicono - è un’ottima notizia per lo sport, il turismo e l’economia della vallata. Il gruppo consiliare d’opposizione Poppi nel Cuore esprime soddisfazione per gli sviluppi di una vicenda che, dopo la provvisoria chiusura nei primissimi giorni dell’anno, ha trovato ora un positivo esito in virtù del rinnovo della concessione all’asd Golf Club Casentino Arezzo per i prossimi dodici anni".

Questa associazione ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Poppi per la nuova assegnazione ed è risultata vincitrice per la gestione di campo da golf, bar e club house, potendo così dare seguito a un impegno che ha preso il via nel lontano 1985 e che ha dunque raggiunto i quarant’anni di storia. E questa continuità gestionale era il risultato auspicato dai consiglieri comunali d’opposizione Carlo Toni, Giovanna Tizzi, Marco Seri e Marco Serrotti "per premiare - hanno ribadito - la virtuosa esperienza pregressa della società sportiva, per prevedere un ulteriore sviluppo con il completamento delle diciotto buche e per mantenere l’eccellenza di servizi, impianti e spazi utilizzati dai soci e dai golfisti dall’Italia e dall’estero".

Il lotto C del bando relativo ai diritti edificabili di superficie è stato aggiudicato da un’impresa edile locale. "Pochi giorni fa - ricorda Carlo Toni capogruppo di Poppi nel Cuore - avevamo espresso preoccupazione e timore per la chiusura dell’impianto e per le conseguenze di questo. Adesso possiamo tirare un sospiro di sollievo per l’esito di un percorso intricato e delicato.

Ringraziamo la dirigenza del Casentino Golf Club per il senso di responsabilità nel presentare l’unica offerta in gara che ha scongiurato la chiusura e per aver rinnovato l’impegno nella gestione che permette di dar seguito a un’esperienza positiva da parte di un’associazione sportiva che ha dimostrato competenze, capacità e visione. Nel frattempo, continueremo a monitorare e vigilare sulla componente relativa ai diritti edificatori perché venga mantenuta la finalità turistica e ricettiva".