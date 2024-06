Il giornalismo è in lutto. Addio a Carrai e Melani: il loro sguardo sulla città

AREZZO

Hanno raccontato Arezzo e gli aretini conoscendone pregi e difetti, ma anche le passioni, come quella del calcio raccontata sulle emittenti locali e sulla carta stampata. Arezzo e il mondo dell’informazione piangono la scomparsa di Giovanni Melani ed Edoardo Carrai, venuti a mancare nella giornata di ieri.

Giovanni Melani, per tutti il Nanni, ha gestito fin dagli anni ’60 una delle agenzie assicurative Axa presenti ad Arezzo, dedicandosi anche all’informazione. Come giornalista ha vissuto le promozioni dell’Arezzo negli anni ’50, quella in serie D del 1966. C’era lui accanto a Nedo Settimelli quando il 9 giugno 1985 Menchino Neri salvò l’Arezzo con la "rovesciata dei sogni".

Corrispondente di Stadio- Corriere dello Sport ha contribuito a lanciare Teletruria, collaborando anche con ArezzoTv in alcune trasmissioni, interessandosi anche della Giostra del Saracino. Negli ultimi anni aveva collaborato con l’Associazione Premio Fair Play, scrivendo le motivazioni dei premiati, poi raccolte in un volume di cui aveva curato la pubblicazione. Aveva compiuto 80 anni lo scorso gennaio.

Nell’ultimo periodo le sue condizioni di salute erano peggiorate. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, al figlio Giorgio, nostro stimato collega.

Sempre ieri si è spento Edoardo Carrai, uno dei volti storici di ArezzoTv, dopo aver lottato contro una malattia. Prima dell’addio ha deciso di compiere il grande passo sposando la compagna Irina. Le nozze sono state celebrate all’interno dell’hospice, dove il giornalista si trovava da alcuni giorni. Carrai, 75 anni, faceva parte di ArezzoTv fin dalla sua fondazione. Da quando nel 1988 Nedo Settimelli avviò le trasmissioni. Con i suoi servizi si era occupato principalmente di cultura ma anche di sport, così come del progetto legato al Palio Marinaro dell’Argentario. In prima linea con l’Associazione Diabetici Aretini, di cui è stato presidente, Carrai è stato ricordato sia da sindaci aretini che da varie associazioni così come dalla direttrice di ArezzoTv, Greta Settimelli. "Ci sarà modo di ricordare nelle prossime ore quello che hai rappresentato per noi, per me - ha scritto Settimelli - ora è il momento del silenzio e del dolore. Se ne va un pezzo di storia del giornalismo aretino, fondatore di Arezzo TV. Ciao Edo".

I funerali di Edoardo Carrai saranno celebrati domani alle 10.30 in Cattedrale. Sempre domani alle 15, ancora in Cattedrale, quelli di Giovanni Melani.

Alle famiglie e ai colleghi di Arezzo Tv e Stadio-Corriere dello Sport l’abbraccio della redazione di Arezzo de La Nazione.

Matteo Marzotti