Il Giogo, al via la rassegna di teatro popolare

Si accendono i riflettori su Montagnano e su Piazza della Chiesa, dove a partire da stasera e fino a sabato 13 luglio andrà in scena la 33ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo”. Dieci giorni in cui il teatro, l’enogastronomia e la cultura saranno assoluti protagonisti delle sere d’estate montagnanesi. Sei spettacoli in programma, con compagnie teatrali provenienti dalla Toscana e non solo. La possibilità di degustare prodotti tipici ogni sera. La tradizionale Serata di Gala a chiusura della rassegna e grandi ospiti, premiati con il Giogo d’Argento e il Premio Giornalistico-Cultura-Economia “Francesca e Caterbo Mattioli”. Presenti alla “Cena sotto le stelle” di sabato 13 luglio il giornalista e scrittore Paolo Cucchiarelli, il professore Carlo Sisi e la Poti Pictures. Siparte stasera alle 21 con “Il Gioghino”, la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli con la regia di Valeria Gudini. Si alterneranno sul palco di Piazza della Chiesa il Gruppo Teatro S. Agnese con lo spettacolo “Agamennone”, il Gruppo teatrale per bambini “Il Giogo” con “Il Principe povero” e il Gruppo Teatro Battifolle con “Sorelle”. Domani alle 21,30 la Compagnia Teatrale “L’Anello” con “Taxi a due piazze. Domenica la compagnia Il Carro con “Locanda la Ginestra