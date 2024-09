Il Gianni Schicchi al Castello di Sorci

Verso il gran finale del Terre in Festival in Valtiberina. Stasera alle 21 torna il consueto appuntamento con l’Opera al Castello di Sorci di Anghiari con Gianni Schicchi, unica opera buffa di Giacomo Puccini una conferenza spettacolo di e con Michele Casini. Casini narrerà genesi, trama e caratteristiche musicali e teatrali dell’opera, corredate da filmati tratti da celebri allestimenti realizzati nei più importanti teatri lirici del mondo. Per l’occasione In giro per Terre In Festival porta alla scoperta del tracciato della vecchia ferrovia Arezzo/Fossato di Vico e della campagna che si affaccia sulla Valle del Sovara; una passeggiata relax per scoprire la campagna di Anghiari.Domani giovedì 19 settembre alle 19 all’Anfiteatro Campaccio torna il consueto appuntamento con La pagina più della del mondo in collaborazione con Libreria del Frattempo e Centro Studi Musicali Valtiberina con letture di Grazia Giulia Lettieri e Stefania Gregori, in collaborazione con Libreria del Frattempo e Centro Studi Musicali Valtiberina Partecipe del "patto per la lettura" del Comune di Sansepolcro, Laboratori Permanenti continua in questa occasione la sua azione di promozione della lettura collettiva dedicata questa volta alla letteratura sudamericana. Il giorno successivo, il 20 settembre alle 21 sempre all’Anfiteatro Campaccio va in scena Hedy Lamarr, le donne tra genio e bellezza, una produzione Seven Cults con Maddalena Emanuela Rizzi per la regia Filippo d’Alessio.