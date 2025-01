Il gemellaggio contro ogni intolleranza

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata Rossa arrivarono ad Auschwitz, scoprendo l’orrore del campo di concentramento e svelando al mondo le stragi del genocidio nazista. Dal 2009 Arezzo è la prima città italiana gemellata con Oświęcim per il suo sacrificio durante la seconda guerra mondiale che le è valsa la medaglia d’oro al valor militare. Ogni anno si rinnova un rapporto di amicizia oltre l’orrore nazista: un viaggio ad Auschwitz commuove ed emoziona. Il passaggio dalla suggestione alla consapevolezza, dalle tragedie del passato alle contraddizioni del presente non è però scontato: la Giornata della Memoria è un’occasione di riflessione per non sottovalutare i segnali, sempre presenti, di intolleranza.