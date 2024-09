Il futuro dell’abitare, la manifestazione di Arezzo Casa spa fa tappa a Bibbiena

Arezzo, 23 settembre 2024 – Il festival “AC20 - Il futuro dell’abitare” fa tappa in Casentino oltre che in Valdarno e ad Arezzo.

Martedì 24 settembre e mercoledì 25 settembre prosegue il tour di Arezzo Casa Spa che, per festeggiare i vent’anni di attività, ha promosso una rassegna ricca di iniziative per stimolare momenti di incontro, dibattito e riflessione sull’importanza di affermare i principi del benessere abitativo e di sviluppare nuove soluzioni di edilizia residenziale pubblica come basi per procedere verso un miglior futuro.

Sport, arte, cultura e musica scandiranno le due nuove giornate che faranno tappa tra più Comuni delle due vallate e che andranno a coinvolgere cittadini di ogni età, a partire dagli alunni delle scuole che sono stati coinvolti in un concorso per valorizzare e condividere il pensiero critico dei più giovani sul “diritto alla casa” attraverso la realizzazione di testi e disegni.

Il programma di martedì 24 settembre si svolgerà interamente in Casentino, a partire dalle 9.30 con un’attività ludico-motoria dedicata al tennis e al padel promossa dall’At Bibbiena per le classi quarte e quinte delle scuole primarie.

Per l’intera giornata, inoltre, il camper AC20 sarà in movimento per la vallata per far tappa direttamente nelle case popolari dove incontrare i residenti, stimolare un dialogo, ascoltare i bisogni, toccare con mano eventuali problematiche e condividere le possibilità per migliorare l’abitabilità: questo “ufficio mobile” di Arezzo Casa sarà presente in via Segheria/piazza Avis a Bibbiena dalle 9.30 alle 11.00, in piazza del Mulino a Pratovecchio Stia dalle 12.00 alle 13.00 e in piazza della Libertà a Poppi dalle 14.30 alle 16.30.

L’Assessore Francesca Nassini commenta: “Sport come momento più alto della comunità, sport come inclusione attiva, come ambito nel quale si costruisce il cittadino, luogo di unione e di condivisione altissimo. E’ con questo spirito che la manifestazione di Arezzo casa fa tappa qui a Bibbiena e proprio al pala tennis per coinvolgere i bambini delle elementari.

Il nostro pala tennis, completamente rinnovato ed efficiente è proprio questo: luogo di formazione, di incontro, di inclusione e ne andiamo fieri. Ringrazio i vertici di Arezzo Casa e l’associazione tennis Bibbiena per questo nuovo gesto di accoglienza”.