Il futuro del Casentino in un clic. Questionario online ai residenti: possono denunciare i disservizi

di Sonia Fardelli

Costruire il futuro del ascoltando le opinioni dei suoi abitanti. Con un questionario on line dove verrà posta l’attenzione su qualità della vita, servizi socio sanitari, infrastrutture e trasporti. In pratica come si vive oggi in e su cosa andrebbe migliorato perché una giovane famiglia decida di lavorare e crescere figli nella vallata. E per ottenere risposte a questi e a molti alti quesiti sarà attivato in lo Spoke 10 del progetto Pnrr "The" (Tuscany Health Ecosystem), coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La prima azione sul campo è l’invito a rispondere al questionario online rivolto a tutti i cittadini residenti nei Comuni casentinesi, che offre l’opportunità di condividere le proprie esperienze della vita in questo territorio, in maniera agevole e diretta. Il questionario online è semplice e accessibile a chiunque e raccoglie i giudizi dei cittadini su temi cruciali come la qualità della vita, i servizi socio-sanitari, le infrastrutture e i trasporti, la connettività Internet, i servizi offerti dalle associazioni del terzo settore.

"Il questionario online rappresenta un’importante occasione di ascolto e di costruzione condivisa del futuro delle comunità locali e pertanto appare fondamentale il contributo del maggior numero di cittadini possibile" spiega il team di ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna nel presentare questa iniziativa. E per avere un numero più grande possibile di opinioni, la partecipazione al questionario online nel , sarà accompagnata da una campagna informativa in collaborazione con le amministrazioni locali, l’Asl Toscana sud est e le istituzioni del terzo settore.

Eventi dedicati sul territorio e diffusione dell’invito a partecipare attraverso i social network saranno gli strumenti principali utilizzati per coinvolgere la cittadinanza. Tante iniziative per fare in modo che tutti gli abitanti, o almeno gran parte di loro, facciano sapere come si vive e si lavora in . Pregi e difetti della vallata. I dati raccolti con il questionario saranno utilizzati per conoscere tutti i disservizi in modo da poter colmare presto certe lacune.