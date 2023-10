Arezzo, 20 ottobre 2023 – Opportunità per gli imprenditori toscani di affacciarsi in un sistema vincente e professionale.

Le occasioni di crescita e di sviluppo riservate alle imprese saranno illustrate in occasione dell'iniziativa in programma per giovedì 26 ottobre.

Nella sede della Confesercenti, in via Fiorentina 240, alle ore 17 si svolgerà il workshop “Il franchising: dalla creazione del brand al successo della rete, un modello per il commercio moderno”.

Un evento nazionale che vedrà l'intervento di Alessandro Ravecca presidente nazionale Federfranchising ospite in Toscana per dare il benvenuto al nuovo servizio “Franchising Point” che aprirà ad Arezzo nel mese di novembre.

Ad annunciarlo è la direttrice di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi: “presenteremo i servizi dedicati alle imprese del franchising consapevoli che rappresenta un modello di commercio moderno capace di offrire agli imprenditori uno strumento consolidato da replicare.

Riteniamo che il franchising sia un'occasione sia per un neo imprenditore determinato a seguire una nuova strada lavorativa sia per chi pur avendo un'azienda consolidata è comunque in cerca di strumenti di sviluppo per accrescere il proprio business nel territorio”.

L’obiettivo del workshop infatti è quello di offrire ai partecipanti le dovute informazioni in merito alla formula commerciale del Franchising, una formula di successo, in Italia e all’estero, che continua a crescere, consentendo opportunità di sviluppo per le imprese e per l’occupazione.

L'incontro in Confesercenti sarà anche l'occasione per ascoltare le testimonianze di chi ha già avviato un percorso vincente come franchisor e franchisee. Tra le case history ci sarà Pietro Nicastro, Ceo&Founder Lowengrube, Gabriele Grazi Franchisee Feltrinelli e Raffaele D'Ausilio retail devolopment Lovable Italy.

Alla tavola rotonda interverranno anche noti professionisti della consulenza per il franchising. Interessante il focus sulla creazione di un brand in franchising e il suo successivo sviluppo.

“I relatori coinvolti” aggiunge il presidente di Confesercenti Arezzo Mario Landini “offriranno la loro esperienza per trasmettere a chi in platea magari è interessato a lanciare una startup franchising o per chi è già franchisor e ancora non ha registrato il marchio né applicato alcune strategie dal punto di vista della comunicazione”.

Alla tavola rotonda interverranno Anna Laura Galati, presidente di Progetto Assistenza, Luisa Barrameda coordinatrice nazionale Federfranchising, Niccola Passerini e Nicola Dambelli. Il workshop si concluderà con gli interventi dell'amministratore delegato di Italia Comfidi Emilio Quattrocchi e di Federica del Sere responsabile dell'ufficio credito della Confesercenti di Arezzo che supporta e affianca le imprese facilitando l'accesso al credito.

“Il workshop sarà solo il primo passo” concludono la direttrice Alvisi e il presidente Landini “di questo nuovo percorso che ci auguriamo possa offrire ai soci un'ulteriore opportunità.

Dal mese di novembre lo sportello Franchising Point, sarà operativo nella sede aretina di via Fiorentina per fornire informazioni su come aprire un’attività nel settore franchising.

Dalle consulenze su contratti di franchising ai business plan, fino al geomarketing e non solo. Si tratta di un supporto anche a tutte quelle aziende che intendono diventare franchisor, registrando il marchio e fornendo tutte le consulenze necessarie per ampliare la rete di franchising”.