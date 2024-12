Il Foiano non esce dalla crisi. Baroni sbaglia, lo Scandicci no

FOIANO0SCANDICCI1

FOIANO: Lombardini, Simi (38’ st Nannoni), Bennati, Di Gregorio, Tenti (38’ st Papa), Hoxhaj, Baroni, Mostacci (18’ st Ferretti), Doka, Verdelli, Costantini (19’ st Corsi). All. Argilli

SCANDICCI: Fedele, Frascadore, Dodaro, Poli, Menini, Sabatini, Caggianese (41’ st Saccardi), Gasparini, Del Pela, Sinisgallo, Grillo (20’ pt Corsi, 41’ st la Rosa). All. Taccola

Arbitro: Corti di Prato (Lazzareschi-Cerino)Rete: 11’ st Del Pela

Note: spettatori 200 circa; angoli 2 a 5; recupero 3’ + 5’

FOIANO – Prosegue il momento negativo del Foiano che cade in casa anche contro lo Scandicci. Agli amaranto non basta una prestazione combattiva per strappare il risultato positivo. Argilli deve rinunciare all’infortunato Cacioppini e a Cruciani, assente giustificato per la nascita del secondogenito avvenuta nella notte tra sabato e domenica. I fiorentini partono subito forte e sfiorano il vantaggio già in avvio con Del Pela sul quale Lombardini, in giornata di grazie, si oppone. Verso metà frazione è Caggianese ad impegnare anche il portiere del Foiano, poi sono i padroni di casa ad avere l’occasione per sbloccare la gara con Baroni che, però, si va chiudere lo specchio da Fedele. La ripresa si apre con un calcio di rigore concesso allo Scandicci per fallo di tenti su Caggianese. Dal dischetto si presenta Del Pela che si fa ipnotizzare da un super Lombardini. L’attaccante ospite si fa, però, perdonare dell’errore dal dischetto poco dopo (11’) quando insacca di testa su cross da sinistra per il vantaggio del suoi. Il Foiano cerca di riprendere la partita alzando il baricentro, ma la difesa fiorentina, la migliore del torneo con appena 8 reti subite, regge la pressione della squadra di casa.